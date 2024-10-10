Liste kabardıkça kabardı...Bir top dondurma 75 liraydı! Tekin Usta Yüzde 100 keçi sütü diyerek vatandaşı kandırmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini yayınlamaya başladığından beri vatandaş şaşkınlığını gizleyemiyor. Köfteci Yusuf'un domuz eti kullanması, Sarıyer Börekçesi'nde tek tırnaklı hayvan eti çıkmasından sonra vatandaş ne yapacağını bilemez bir hale geldi.

Gıdada yaşanan bu depremler sonrası Tekin Usta Dondurma adlı firmada listeye girdi. Birçok yerde şubesi olan firmanın sloganı "Yüzde 100 Keçi Dondurması" iken dondurmasında keçi sütü kullanmaması Tarım Bakanlığı'nın listesine eklendi.

Yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmasını inceleyen Bakanlık, inek sütü tespit ederken keçi sütü tespit edemediğini belgelere ekledi. Ayrıca, firmanın keçi sütlü dondurma diyerek vatandaşa topunu 75 liradan satması ise dikkatlerden kaçmadı.