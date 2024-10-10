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Liste kabardıkça kabardı...Bir top dondurma 75 liraydı! Tekin Usta Yüzde 100 keçi sütü diyerek vatandaşı kandırmış!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.10.2024 14:57
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit-tağşiş listesi her geçen gün kabarıyor. Lokantalardan market zincirlere kadar birçok firmanın yer edindiği listede vatandaş, "Ben neler yemişim?" demeden geçemiyor. Gündemden düşmeyen köfteci haberlerinden sonra yüzde 100 keçi sütlü dondurma diyerek satışta olan Tekin Usta Dondurma firmasının keçi sütü kullanmadığı ortaya çıktı.

Liste kabardıkça kabardı...Bir top dondurma 75 liraydı! Tekin Usta Yüzde 100 keçi sütü diyerek vatandaşı kandırmış!

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş listesini yayınlamaya başladığından beri vatandaş şaşkınlığını gizleyemiyor. Köfteci Yusuf'un domuz eti kullanması, Sarıyer Börekçesi'nde tek tırnaklı hayvan eti çıkmasından sonra vatandaş ne yapacağını bilemez bir hale geldi.

Gıdada yaşanan bu depremler sonrası Tekin Usta Dondurma adlı firmada listeye girdi. Birçok yerde şubesi olan firmanın sloganı "Yüzde 100 Keçi Dondurması" iken dondurmasında keçi sütü kullanmaması Tarım Bakanlığı'nın listesine eklendi.

Yarım yağlı keçi sütlü sade dondurmasını inceleyen Bakanlık, inek sütü tespit ederken keçi sütü tespit edemediğini belgelere ekledi. Ayrıca, firmanın keçi sütlü dondurma diyerek vatandaşa topunu 75 liradan satması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı dondurma
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