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Listeye bir ülke daha eklendi: BOTAŞ'tan 4 milyon metreküplük anlaşma! Doğal gaz ihracatı 1 Ekim'de başlıyor

27.09.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye doğal gaz ihraç ettiği ülkeler listesine bir yenisini daha ekledi. BOTAŞ ile Romanya arasında imzalar atıldı. Anlaşmaya göre ihracat 1 Ekim'de başlıyor.

Listeye bir ülke daha eklendi: BOTAŞ'tan 4 milyon metreküplük anlaşma! Doğal gaz ihracatı 1 Ekim'de başlıyor

İki ülke arasında anlaşmaya varıldı: Romanya'ya günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz ihraç edilecek. 1 Ekim'de başlayacak olan anlaşmanın süresi 2025'te sona eriyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜK ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'den (BOTAŞ) yapılan açıklamada, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda belirlenen amaçlara emin adımlarla ilerlemeye devam edildiği belirtildi.

Gelecek 3 yılda BOTAŞ'ın Türkiye'nin ihracatçı ilk 10 kuruluşu arasına girmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, "BOTAŞ, bölgenin büyük enerji şirketlerinden OMV Petrom ile önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Günlük 4 milyon metreküpe kadar doğal gaz arzına imkan sağlayan 31 Mart 2025 tarihinde sona erecek anlaşma kapsamında Türkiye'den Romanya'ya boru hatları ile doğal gaz ihracatına 1 Ekim'de başlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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BAŞKA ÜLKELERLE DE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Açıklamada, tarafların doğal gaz ticaretinin yanında iletim, depolama, üretim ve yeşil enerji teknolojileri alanlarında da işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldığına işaret edilerek, "Bugüne kadar boru hattı vasıtasıyla bölge ülkelerinden Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a doğal gaz ihracatına dair önemli anlaşmalar gerçekleştiren BOTAŞ, gaz arzı sağladığı ülkelere Romanya'yı da ekleyerek komşu piyasalarda ve Avrupa'da enerji arz güvenliği ve çeşitliliğine katkısını pekiştirmektedir. Bu kapsamda BOTAŞ, yeni ihracat anlaşmaları için birçok ülke ve şirket ile görüşmelerine devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

BU YIL 2 ÜLKEYLE DAHA ANLAŞMA SAĞLANDI

Türkiye, Macaristan ile ağustosta, Bulgaristan ile de ocakta doğal gaz ihracatı anlaşması imzalamıştı.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Romanya doğal gaz BOTAŞ İhracat

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