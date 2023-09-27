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  4. SON DAKİKA | Benzine neredeyse 2 liralık indirim! Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim tabelaya yansıdı (27 Eylül 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

SON DAKİKA | Benzine neredeyse 2 liralık indirim! Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim tabelaya yansıdı (27 Eylül 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

27.09.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 40 TL seviyelerinin üzerine yükselen benzin ve motorin, brent petrol ve dolar/TL kuruna göre değişmeye devam ediyor. Uluslararası piyasalarda ürün fiyatlarında gerileme olurken yurt için akaryakıt litre fiyatları için de indirim haberi gecikmedi. Peki benzin fiyatı ve mazot fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? İşte 27 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri...

SON DAKİKA | Benzine neredeyse 2 liralık indirim! Akaryakıt fiyatlarında beklenen değişim tabelaya yansıdı (27 Eylül 2023 güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi: Benzin ve motorin (mazot) başta olmak üzere akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleri ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol fiyatı, 90 dolara kadar gerilemişti. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüş, benzin fiyatı için indirimi beraberinde getirdi. Tabela ise bugün değişti. Peki 27 Eylül Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin-mazot fiyatı…

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Benzin litre fiyatı için bu gece yarısı 1,94 TL indirim yapıldı. Bu geceki indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 36,62 TL’ye, Ankara’da 37,20 TL’ye, İzmir’de 37,30 TL’ye gerileyecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. Motorin litre fiyatları içinse şimdilik fiyat değişimi gözükmüyor.

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27 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,62 TL
Motorin: 40,07 TL
LPG (Otogaz): 17,33 -17,78 TL

ANKARA
Benzin: 37,20 TL
Motorin: 40,58 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR
Benzin: 37,30 TL
Motorin: 40,74 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

MOTORİN


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

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