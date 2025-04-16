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Litvanya'nın para birimi nedir? Litvanya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Litvanya Cumhuriyeti, Kuzey Avrupa’da bulunan Baltık bölgesinde yer almaktadır. Baltık Denizi’nin doğu tarafında, kıyısında yer alan ülke bir Baltık devletidir. Belarus, Letonya, Polonya, Rusya ile komşulukları bulunmaktadır. Ülkenin resmi dili Litvanca’dır.

Litvanya'nın para birimi nedir? Litvanya'nın para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Başkenti Vilnius olan Litvanya’nın en büyük şehri de başkentidir. Ülkede resmi dil olarak kabul edilen ve konuşulan dil Litvanca’dır. Litvanya’da ağırlıklı olarak Litvanlar dışında Polonyalılar, Ruslar, Belaruslar, Ukraynalılar gibi farklı etnik kökenli gruplar da yaşamaktadır. Hükümeti üniter yarı başkanlık sistemli cumhuriyeti olan Litvanya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne katılmıştır.

Litvanya'nın para birimi nedir?

Tarihi Buzul Çağı’na dayanan Litvanya’da ilk insanlar bu topraklara yaklaşık olarak 10 bin yıl önce yerleşmişlerdir. 65,300 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip olan ülkenin nüfusu 65.300 civarındadır. Kullanılan para birimi ise ülkenin Avrupa Birliği üyesi olması nedeni ile Euro olarak belirlenmiştir. Oldukça geniş ve köklü bir tarihe sahip olan ülke çeşitli dönemlerden geçerek bugünkü halini almıştır.

99 kilometrelik kumlu bir kıyı şeridi vardır ve bu kıyı şeridinin 38 kilometre kadar kısmı Baltık Denizi’ne bakmaktadır. Diğer iki Baltık ülkesine göre en kısa olan Litvanya’nın kıyı şerididir. Litvanya’da hem karasal hem de deniz etkileri görülür. Bu yüzden iklimi de ılıman iklimdir.

Köppen iklim sınıflandırmasına göre ülkenin iklimi nemli karasal iklim olarak tanımlanır. Ancak dar kıyı şeridinde iklim daha çok okyanus iklimine dönüktür.

Litvanya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Uluslararası Standartlar Teşkilatı, kısaca ISO olarak anılır ve dünya genelinde birçok standart ISO denetiminde belirlenir. Para birimleri de ISO 4217 para birimi kodu tarafından düzenlenmektedir. Buna göre her ülkeye ait para birimi dünya genelinde üç haneli kodlar ile işlem görür.

ISO 4217 para birimi standardına göre Litvanya’nın para birimi olan Litvanya litasına ait olan üç haneli para birimi kodu LTL olarak belirlenmiştir. Bu para birimi uluslararası para piyasalarında ve döviz bürolarında LTL kodu ile işlem görmektedir. Bir lita 100 centesa alt para birimine bölünmektedir. Ancak ülkede 2015 yılından itibaren Euro kullanılmaktadır ve Euro’ya ait para birimi kodu EUR’dir.

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Litvanya para
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