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Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? Lokantalara 1500 TL ne zaman verilecek?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 21:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı’ın ardından yaptığı konuşmasında pandemi dönemi nedeni ile sorun yaşayan esnafa 1500 TL nakdi destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Türkiye genelinde yüzde 50 kapasite ile belirlenen çalışma saatlerinde hizmet veren cafe, restoran, lokanta sahipleri ise 1500 TL destek ödemesi başvuru nasıl yapılır? Lokantalara 1500 TL ödemesi ne zaman yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, ayrıntılar…

Lokantalara 1500 TL nakdi yardım başvurusu nasıl yapılır? Lokantalara 1500 TL ne zaman verilecek?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesinin ardından, esnafa Türkiye genelinde yüzde 50 kapasite ile çalışmaya devam eden lokanta, kafe ve restoranlara 1500 TL nakdi destek ödemesi yapılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı destek paketi açıklamasının ardından ise yüz binlerce işletme sahibi 1500 TL destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Nakdi destek ödemesi ne zaman ödenecek? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte, detaylar…

1500 TL DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ÖDENECEK VE BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Nisan ve Mayıs ayında normalleşme, ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta kapsamında prim uygulamasını üstlenecek ve bunlara 1500 lira nakdi yardım yapılacak.

1500 TL destek için başvuruların, bir önceki dönemde olduğu gibi Ticaret Bakanlığı aracılığıyla yapılması bekleniyor. Ancak, daha önce destek başvurusunda bulunan vatandaşlara otomatik olarak ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklamaya yer verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan destek paketi ile ilgili şunları söyledi:

"Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır."

Nakdi destek başvurusunun nasıl yapılacağının duyurulmasının ardından tüm detaylar haberimizde yer alacak.

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