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Lokavt nedir? Lokavt kararı neden, nasıl ve ne zaman alınır? İşveren lokavt kararı alırsa ne olur?

İş hayatında, kişiler hangi görevde ya da sektörde çalışıyor olurlarsa olsunlar her çalışanın bazı hakları vardır. Bu haklar çalışanlara devlet tarafından kanunlar aracılığı ile verilir. Aynı şekilde işveren konumunda olan kişilerin de hukuki ve kanuni hakları bulunur.

Lokavt nedir? Lokavt kararı neden, nasıl ve ne zaman alınır? İşveren lokavt kararı alırsa ne olur?
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Lokavt nedir? Lokavt kararı neden alınır?
  • Lokavt kararı nasıl alınır? Lokavt kararı ne zaman alınır?
  • İşveren lokavt kararı alırsa ne olur?

Türkiye’de, çalışan ve işveren konumundaki herkesin devlet tarafından belirlenmiş çeşitli hakları vardır. Bu haklar bazen işçi konumunda olan kişiler ve işveren konumunda olan kişiler arasında çıkan sorunlarda devreye girerek çözülebilir. Hangi alanda çalışıldığı, firmanın sektörü ya da çalışanın görevi fark etmeksizin tüm çalışan ve işverenler bu haklarını kanunlar doğrultusunda kullanabilir. İşçilerin grev hakkı da bu haklardan biridir.

Lokavt nedir? Lokavt kararı neden alınır?

Çalışan kişiler ile işveren arasında mesai saatlerinden, maaşlardan ay da farklı durumlardan kaynaklı olarak bazı sorunlar meydana gelebilir. İşçiler bu durumlarda kanunlarda yer alan grev haklarını kullanabilirler. Grev hakkını kullanan çalışanlara karşı işveren konumundaki kişilerin de lokavt hakkı bulunur.

Lokavt hakkı, genel olarak işveren konumundaki kişinin bir grup çalışanı toplu olarak işten uzaklaştırması şeklinde tanımlanır. İşveren kişinin bu hakkı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bazı özel prosedürler uygulanarak işverenler lokavt haklarını kullanabilirler.

Lokavt kararı nasıl alınır? Lokavt kararı ne zaman alınır?

İşçiler grev yapma haklarını kullanarak greve giderse iş yavaşlatabilir ya da tamamen iş bırakma eylemi gerçekleştirebilirler. Bu duruma karşılık işveren konumundaki kişilerin de lokavt hakkı kullanma durumu vardır.

İki taraf arasında uyuşmazlık tarafı konumunda olan işveren sendikası ya da sendika üyeliği olmayan işveren grevin kendisine resmen bildirilmesinin ardından 2 ay içinde lokavt kararı alabilir. Ayrıca bu süre içinde 6 iş gününden önce grev yapan çalışanlara bildirilecek tarihte karar uygulamaya alınabilir.

İşveren lokavt kararı alırsa ne olur?

Grev ve lokavt kanununa göre kanuni grev toplu iş sözleşmesi esnasında çıkan uyuşmazlık durumlarında yapılan grevdir. Bu şartlar gerçekleşmeden grev yapılırsa o grev kanun dışı olarak kabul edilir. Lokavt ise iş yerinde çalışmanın tamamen durdurulmasına neden olacak şekilde işveren ya da onun vekili tarafından işçilerin toplu olarak işten uzaklaştırılmasıdır.

Bir işveren ya da vekili lokavt kararı alırsa işçiler toplu olarak işten geçici ya da kalıcı süre ile uzaklaştırılır. Ayrıca işçi ile işveren arasında yapılmış olan sözleşme de askıya alınmış olur. İş akdi sona ermez ama geçici bir süre için iki tarafın da yükümlülükleri kalkar. Bu süreç içinde işçiye para ödenmez.

Hissenet
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grev işveren
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