LPG FİYATI 25 TEMMUZ 2022! Güncel LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim, zam var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları son dakika indirim ve zam açıklamalarıyla 25 Temmuz Pazartesi yani haftanın ilk iş günü de araç sahipleri ve vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine 92 kuruşluk indirim bekleniyor. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internette araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 25 Temmuz LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 25 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları haberimizde...
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
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