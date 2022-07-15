LPG FİYATI GÜNCEL! 15 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 15 Temmuz 2022 Cuma

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 15 Temmuz 2022 Cuma günü de internette araştırılıyor. Zam haberleri sonrası araç sahipleri vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 15 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

14 Temmuz'da benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim yapıldı.

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,32 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.



