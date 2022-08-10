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LPG FİYATLARI GÜNCEL! 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları...

10.08.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorinin litre fiyatına yeni bir indirim yapıldı. Peki 10 Ağustos 2022 LPG ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları...

LPG FİYATLARI GÜNCEL! 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları...

LPG fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda 30 TL'yi gören motorinin litre fiyatına yeni bir indirim geldi. Peki 10 Ağustos 2022 benzin ne kadar? Mazot ve akaryakıt fiyatları kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları ve detaylar haberimizde...

Benzin

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

Benzin

Benzin

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

Benzin

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

Benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 22 lira 37 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 22 lira 46 kuruş oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İzmir'de ise 22 lira 47 kuruşa geriledi.

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Ankara İstanbul İzmir lpg fiyatları motorin indirim
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