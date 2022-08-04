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LPG FİYATLARI GÜNCEL! 4 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları

04.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ağustos 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. ÇÇok sayıda araç sahibi brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurlarında meydana gelen hareketlilik sonrası arama motorlarında "4 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL?", "Benzin kaç lira?" gibi soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 4 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları...

LPG FİYATLARI GÜNCEL! 4 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatları ile ilgili indirim ve zam haberleri sebebiyle güncel fiyatlar her gün araştırılıyor. Peki 4 Ağustos LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 4 Ağustos 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları ayrıntılar haberimizde...

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

Benzine zam mı geldi?

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir lpg fiyatları
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