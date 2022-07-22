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LPG FİYATLARI SON DURUM! 22 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

22.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Temmuz 2022 Cuma günü İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına art arada gelen indirimlerin ardından yeni bir indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki 22 Temmuz LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel LPG fiyatları...

LPG FİYATLARI SON DURUM! 22 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Akaryakıta indirim var mı? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 22 Temmuz 2022 Cuma günü de vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 22 Temmuz LPG ne kadar, kaç TL? Benzin kaç lira? 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

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Ankara İstanbul İzmir lpg fiyatları lpg fiyatları istanbul
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