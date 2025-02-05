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LPG'li araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişti! İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 12:38
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Araç sahiplerinin yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına peş peşe zamlar gelirken, bugün LPG fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Otogaz kullanan sürücüler, fiyatların ne kadar arttığını merak ediyor. LPG fiyatlarına bugünden itibaren zam geldi. Zamlı LPG fiyatları pompaya yansımaya başladı. Peki, 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin kaç lira oldu? Motorin ne kadardan satılıyor?

LPG'li araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişti! İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte art arda gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren LPG’ye zam geldi.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.46
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.06
Gazyağı
39.33

AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞTİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

akaryakıt

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.

motorin

Benzin ve motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik olmadı.

LPG FİYATLARI ZAMLANDI

Akaryakıt fiyatları, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

benzin_gorsel

Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

Motorin litre fiyatı: 46,36 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

benzin_motor

Benzin litre fiyatı: 46,34 TL

Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

benzin

Benzin litre fiyatı: 46,86 TL

Motorin litre fiyatı: 47,15 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

akaryakit-benzin

Benzin litre fiyatı: 47,23 TL

Motorin litre fiyatı: 47,53 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL

Hissenet
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Ankara İstanbul İzmir Araç benzin LPG Zam Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları tabela
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