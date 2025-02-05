LPG'li araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişti! İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte art arda gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren LPG’ye zam geldi.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.
Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.
Benzin ve motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik olmadı.
Akaryakıt fiyatları, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…
Benzin litre fiyatı: 46,19 TL
Motorin litre fiyatı: 46,36 TL
LPG litre fiyatı: 26,99 TL
Benzin litre fiyatı: 46,34 TL
Motorin litre fiyatı: 46,47 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
Benzin litre fiyatı: 46,86 TL
Motorin litre fiyatı: 47,15 TL
LPG litre fiyatı: 27,49 TL
Benzin litre fiyatı: 47,23 TL
Motorin litre fiyatı: 47,53 TL
LPG litre fiyatı: 27,34 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum