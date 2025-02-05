LPG'li araç sahipleri dikkat! Akaryakıt tabelası değişti! İşte 5 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında yeni bir değişiklik yaşandı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte art arda gelen fiyat güncellemelerine bir yenisi daha eklendi. Bugünden itibaren LPG’ye zam geldi.

AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞTİ

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 5 kuruş zam geldi.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise henüz bir değişiklik olmadı.

LPG FİYATLARI ZAMLANDI

Akaryakıt fiyatları, şehirler, ilçeler ve bayiler arasında değişiklik gösterebiliyor. İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları…

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46,19 TL

Motorin litre fiyatı: 46,36 TL

LPG litre fiyatı: 26,99 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46,34 TL

Motorin litre fiyatı: 46,47 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,86 TL

Motorin litre fiyatı: 47,15 TL

LPG litre fiyatı: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47,23 TL

Motorin litre fiyatı: 47,53 TL

LPG litre fiyatı: 27,34 TL