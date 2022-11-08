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LPG dağıtıcıları için süre başladı: Borcunu ödemeyene şok karar: İptal edilecek...

08.11.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında gelir payı borcunu zamanında ödemeyen dağıtıcıların lisansı, borcun ödendiğini gösterir belgeyi son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunmaması halinde kurul kararıyla sona erdirilecek.

LPG dağıtıcıları için süre başladı: Borcunu ödemeyene şok karar: İptal edilecek...

EPDK'nin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde EPDK'ye sunmaması halinde LPG dağıtıcı lisansı kurul kararıyla sona erdirilecek.

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30 GÜNLÜK SÜRE VERİLDİ

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 30 gün içerisinde EPDK'ye sunması gerekiyor. Aksi durumda söz konusu LPG dağıtıcılarının lisansları da kurul kararıyla sona erdirilecek.

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