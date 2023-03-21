Lübnan lirası dolar karşısında tarihi seviyeye geriledi! Beyrut'taki vatandaşlar yolları trafiğe kapattı

Lübnan lirasının dolar karşısında 3 yıldan bu yana süren değer kaybı yüzde 99 seviyesine ulaştı. Karaborsada bugün 1 ABD doları tarihi bir yükselişle 140 bin liradan işlem gördü. Ülkenin birçok kentinde vatandaşlar yerel para birimindeki tarihi düşüşe tepki gösterdi.

YOLLARI TRAFİĞE KAPATTILAR

Ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşlar, hayat pahalılığı ve akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki göstermek için yolları trafiğe kapattı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, başkent Beyrut'un ana caddelerinde vatandaşların araçlarıyla yolları kapattığı ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan başka bir haberde de göstericilerin Sur ve Trablusşam kentinde yolları kapattıkları, bazı bölgelerde ateş yakarak eylem yaptıkları kaydedildi.

14 Mart'ta dolar, 100 bin Lübnan lirası seviyesinde işlem görüyordu.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçilmesi için bankalardaki dolar mevduat hesapları donduruldu.



Ülkede, 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken son 1 yıl içinde değer kaybı hızla artmaya devam etti.

Ekonomi Bakanı Emin Selam, 28 Şubat'ta, ülke genelinde tüm marketlerdeki fiyat etiketlerinin 1 Mart'tan itibaren lira yerine dolar ile gösterileceğini, böylelikle vatandaşın ürünleri gerçek fiyatıyla satın alabileceğini söylemişti. (AA)

