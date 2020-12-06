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Lufthansa 29 bin kişiyi işten çıkartacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.12.2020 15:56 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa yıl sonuna kadar 29 bin kişinin işine son vermeyi planlıyor.

Koronavirüs pandemisinden ağır darbe alan şirket, gelecek yıl da istihdam azaltacak.Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa'da yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verilecek. Şirketin sözcüsü gazeteye yaptığı açıklamada, işten çıkarmaları doğrularken şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de sattığı bildirildi. LSG'nin 7 bin 500 çalışanı bulunuyordu.

Öte yandan Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor. Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı.

Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs pandemisi nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

Lufthansa, devlet yardımlarıyla iflastan kurtarılmıştı. Halihazırda 109 bin çalışanı olan şirketin toplam istihdamının 100 bine indirilmesi amaçlanıyor. Tasarruf önlemleri kapsamında şirket çalışanlarının ücretlerinin bir bölümünde feragat etmesi de isteniyor.

dpa/BÖ,JD

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