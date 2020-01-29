FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lufthansa Group, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

Lufthansa Group, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 19:16 | Son Güncelleme

Lufthansa Group, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurdu

BERLİN (AA) - Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Bakan açıkladı! 100 bin liraya kadar faizsiz krediBakan açıkladı! 100 bin liraya kadar faizsiz kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çin, iptal, koronavirüs, Lufthansa Group,

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

İmamoğlu'ndan Palandöken tatili tepkilerine tek cümlelik yanıt

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

Toyota, Çin’deki fabrikasını 9 Şubat’a kadar kapalı tutacak

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

Deprem sonrası fiyatları iki katına çıktı

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker görevini Ali Ülker'e devretti.

Yıldız Holding’de görev değişimi

Yıldız Holding’de görev değişimi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

HSBC Türkiye'den çıkıyor mu?

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

Yerli ve milli yüksek hızlı tren Eskişehir'de üretilecek

BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

BUTSO Başkanı Keyik: Coronavirüs mermer sektörünü etkileyecektir

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.