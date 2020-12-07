FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Lufthansa Havayolları 29 bin kişiyi işten çıkartacak

Lufthansa Havayolları 29 bin kişiyi işten çıkartacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2020 11:46 | Son Güncelleme

Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Lufthansa Havayolları 29 bin kişiyi işten çıkartacak

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını başta havacılık olmak üzere bir çok sektöre darbe vurmaya devam ediyor. Almanya'nın en büyük havayolu şirketi Lufthansa, yıl sonuna kadar 29 bin çalışanın işine son verileceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, şirketin yurt dışı şubelerinde çalışan 20 bin kişinin işten çıkarılacağını söyledi. Ayrıca şirketin, kendisine ait olan uçak içi ürün ve ikram firması LSG'yi de elden çıkardığı bildirildi. LSG'de 7 bin 500 çalışan bulunuyordu.

ZARARI 5 MİLYAR 600 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Alman Bild am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre, Lufthansa'nın gelecek yıl da istihdam azaltması planlanıyor. Şirket sözcüsü, gelecek yıl en az 10 bin kişinin işine son verilmesinin planlandığını açıkladı. Dünyanın birçok yerindeki havayolu şirketi gibi koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını azaltan Lufthansa'nın devlet yardımlarına rağmen bu yılki zararı 5 milyar 600 milyon euroya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıBurs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Dolar yine hareketli başladı!Dolar yine hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'yi ağlatan görüntü!
Türkiye'yi ağlatan görüntü!
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor
Meteoroloji saat verip uyardı: Yağışlı hava geliyor
Altın güne hareketli başladı!
Altın güne hareketli başladı!
İkinci el araçta 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat
İkinci el araçta 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat
Ödemeler yarın yapılıyor!
Ödemeler yarın yapılıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
Asgari ücret kaç lira olacak? Bakan Selçuk'tan ilk açıklama
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
81 ilde uygulanacak! Yaptırmayana 3 bin 791 lira ceza
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bankaların çalışma saatleri değişti mi? Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleri
İşte güncel banka çalışma saatleri!
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama!
KYK burs başvuru sonuçları açıklandı!
Bes iptali nasıl yapılır? Tüm bankalar için bes iptal formu, sms ve iletişim numarası
Bes iptali nasıl yapılır?
2020-2021 KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Bıldırcın yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Bıldırcın yetiştiriciliği için hibe desteği var mı?
İkinci el araçta 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat
İkinci el araçta 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.