Lüks olmaktan çıktı! Türkiye'de 1,5 milyon TL Avrupa'da 240 bin TL, ilk tercih orası olmaya başladı

Özel üniversite ücretlerinin çok yüksek olması öğrencilerin yurt dışına yönelmesine neden oluyor. Bazı üniversiteler milyon lira talep etmeye başlayınca öğrenim görmek isteyenler rotasını yurt dışına kaydırmaya başladı. Yüzde 50 burslu olanlar bile maliyetlerin yüksek olmasından şikayet ederken yurt dışındaki fiyatlar Türkiye'ye göre daha makul kaldı.

Ezgi Sivritepe

Türkiye'deki özel üniversite ücretleri Avrupa'daki üniversitelerin fiyatlarını geride bıraktı. Bundan dolayı öğrenciler yurt dışını tercih etmeye başladı. Böylece, yurt dışına okumaya gitmek lüks olmaktan çıkıyor.

Yüzde 50 burslu olan bir öğrenci bile 300 bin lira ile 500 bin lira araında üniversiteye ödeme yapıyor. Yurt dışının daha uygun olduğunu belirten Türkiye'deki üniversite öğrencisi, "Burada vereceği 1 yıllık ücreti oradan tamamına verdi" şeklinde konuştu.

"MUAF OLUYORLAR"

İtalya'da yaşayan üniversite öğrencisi Ekol TV'ye konuştu. Öğrenci, "Türkiye'de bir vakıf üniversitesinin tek yıllık sadece eğitim ücretiyle yurt dışında eğitim artı yaşam masraflarını karşılaştırdığınızda aradaki fark çok dikkat çekici hale geliyor. Devlet üniversitelerinde yıllık 3 bin euro kadar bir harç oluyor ama çoğu öğrenci de bu harçtan muaf oluyor. Sadece yıllık 160 euro kayıt yenileme ücreti ödüyorum"

BURS DA VERİLİYOR

İtalya, Almanya, Avusturya, Norveç, İsveç gibi bir çok ülkesinde yıllık üniversite ücretleri 5 bin euro (240 bin lira) ile 20 bin euro (1 milyon euro) kadar yükseliyor. Türkiye'de ise önde gelen vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri 1,5 milyonu geçmesi dikkat çekiyor.

Yurt dışındaki okulların daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra dil öğrenmeden yaşanan kolaylık ve uluslararası diplomaya sahip olmak da öğrenciler için diğer cazip görünen durumlardan sadece birkaçı.

Dünya sıralamasında iyi üniversitelere gidilmesi ise dikkat çekerken aynı zamanda 7 bin euroya kadar burs veriliyor.

Anahtar Kelimeler:
üniversite yurt dışı
