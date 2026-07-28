Lüks otomobil devi çalışanlarına erken emeklilik kapısını açtı

Alman lüks otomobil üreticisi Porsche, son yıllarda özellikle Çin pazarında yaşadığı satış kayıpları ve elektrikli araçlara geçiş sürecinde karşılaştığı zorluklar nedeniyle kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine giriyor. Şirket, 2035 yılına kadar yaklaşık 9 bin pozisyonu azaltarak iş gücünü önemli ölçüde küçültmeyi hedefliyor.

Aylar süren görüşmelerin ardından şirket yönetimi ile çalışan temsilcileri yeni bir anlaşmaya vardı. Reuters'te yer alan habere göre, plan kapsamında zorunlu işten çıkarmalar yerine doğal işten ayrılmalar, gönüllü ayrılık programları ve kısmi emeklilik uygulamaları tercih edilecek.

ÇİN PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ BELİRLEYİCİ OLDU

Porsche'nin küçülme kararının arkasındaki en önemli nedenlerden biri Çin'deki satışların sert şekilde gerilemesi oldu. Şirket, 2026'nın ilk yarısında Çin'de 14 bin 501 araç teslim ederken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 düşüş anlamına geldi.

Küresel teslimatlar da aynı dönemde yüzde 16 azalarak 122 bin 306 adede geriledi. Bir önceki yılın aynı döneminde dünya genelinde 146 bin 391 araç teslim edilmişti.

2024 yılı sonunda yaklaşık 42 bin 600 çalışanı bulunan Porsche'de planlanan kesintilerin tamamlanmasıyla toplam istihdamın yaklaşık beşte biri azaltılmış olacak.

İŞTEN ÇIKARMA YERİNE GÖNÜLLÜ AYRILIK MODELİ

Yeni anlaşma kapsamında yaklaşık 5 bin ilave pozisyon kaldırılacak. Bu karar, Şubat 2025'te açıklanan 3 bin 900 kişilik küçülme planı ile CEO Michael Leiters'ın iştiraklerin kapatılması kapsamında duyurduğu yaklaşık 500 kişilik ek azaltmanın ardından geldi.

Şirket, çalışan sayısını zorunlu işten çıkarmalara başvurmadan düşürmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda doğal personel kaybı, gönüllü ayrılma programları ve kısmi emeklilik gibi yöntemler uygulanacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇ STRATEJİSİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Porsche'nin yeniden yapılanmasında elektrikli araç pazarındaki gelişmeler de etkili oldu. Beklenen talep artışının gerçekleşmemesi üzerine şirket, ürün ve yatırım planlarını gözden geçirme kararı aldı.

Bu kapsamda yalnızca elektrikli modellere odaklanmak yerine içten yanmalı motorlu ve şarj edilebilir hibrit araçlara da daha uzun süre üretim planlarında yer verilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Çinli üreticilerin uygun fiyatlı ve gelişmiş teknolojilere sahip modelleri Alman markaları üzerindeki rekabet baskısını artırırken, ABD'nin ithal otomobillere uyguladığı tarifeler de şirketin maliyetlerini yükselten unsurlar arasında yer alıyor.

ALMANYA'DAKİ TESİSLERE 2,1 MİLYAR EURO YATIRIM

İş gücünü azaltma planına rağmen Porsche, Almanya'daki üretim ve Ar-Ge yatırımlarını sürdürecek.

Şirket, Stuttgart-Zuffenhausen'deki ana üretim tesisi ile Weissach Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ne 2035 yılına kadar toplam 2,1 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Ayrıca iki tesis için istihdam ve faaliyet güvencesi de 2035 sonuna kadar uzatıldı.

Zuffenhausen tesisinde spor otomobillerin üretiminin devam etmesi ve kişiselleştirilmiş araç programının kapasitesinin artırılması planlanırken, Weissach merkezi tüm model ailelerinin geliştirme faaliyetlerinde kilit rolünü sürdürecek.

YENİ STRATEJİ EKİM AYINDA AÇIKLANACAK

Şirket, yeniden yapılanma programını "Gelecek Paketi" kapsamında yürütüyor. Programla daha verimli bir organizasyon yapısı oluşturulması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve azalan satış hacmine uygun maliyet yapısının kurulması hedefleniyor.

CEO Michael Leiters'ın, Porsche'nin 2035 vizyonunu ve yeni yol haritasını ekim ayında gerçekleştirilecek sermaye piyasaları gününde kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Planın, Volkswagen Grubu genelinde yürütülen daha geniş kapsamlı maliyet azaltma çalışmalarının da önemli bir parçasını oluşturduğu belirtiliyor.