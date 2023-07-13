Maaş artışı yüzde 25’e takıldı! Emekliye seyyanen zam için Erdoğan ile istişare yapılacak: 5 puanlık oransal iyileştirme yolda…

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 19,77, Emekli Sandığı emeklisi için yüzde 17,55 olan emekli maaşı zammı Temmuz 2023 ikinci yarısı için yüzde 25’e yükseltilmişti. Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı yanında yetersiz bulunan emekliye zam düzenlemesi için son dakika gelişmesi yaşandı. En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesi ve emekli maaşına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören kanun teklif Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 25 OLDU

Emekli maaşı zammı düzenlemesi için ek zam beklentileri birkaç gündür Meclis koridorlarında konuşuluyordu. Ancak tüm emekliler için zam oranı refah payı ile birlikte açıklanan oranda yani yüzde 25’te kaldı. Genel Kurul aşaması geçilirken şimdi ise tek merak edilen ‘emekliye seyyanen zam gelir mi?’ sorusu oldu. Bu aşamada gözler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi.

AK PARTİ VE MHP’DEN EMEKLİYE SEYYANEN ZAM AÇIKLAMASI

Seyyanen zam için siyasilerden ise açıklamalar tek tek gelmişti. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli memura yapılan seyyanen zam oranında yani 8077 liralık artışın yüzde 25 zammın yanında emekli aylıklarına eklenmesini talep etti. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler de, bütçedeki dengeye dikkat çekerek, uzlaşı mesajı verdi ve, “Önümüzdeki dönemde ekonomik imkanları artırma noktasında çabamız devam edecektir” dedi.

Bu noktada AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, Meclis Genel Kurulu’na getirilen teklifin 17 maddeden oluştuğunu ve 2 tane de geçici maddenin bulunduğunu kaydederek, “Toplam 31 maddeyi inşallah Meclis’imizin genel kurul gündemine almak üzere, muhalefette de uzlaşı takvimi içerisinde tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” açıklamasını yapmıştı. Dün sadece 7 maddesi kabul edilen yeni torba yasa için görüşmeler bugün de saat 14.00’ten itibaren devam edecek.

ERDOĞAN İLE SEYYANEN ZAM GÖRÜŞMESİ

Ancak edinilen bilgiye göre, emeklilere seyyanen zam için iki gündür NATO zirvesinde olan ve dün akşam ülkeye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün istişare yapılacağı öğrenildi.

"ZAM ORANI YÜZDE 30'A TAMAMLANABİLİR"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, “Cumhurbaşkanının emeklilere yapılacak zam oranını yukarı çekeceği kuvvetlenmiş durumda. Seyyanen zamdan ziyade oransal zam söz konusu olacak. Refah payı devreye girmiş olacak. Tahminime göre yüzde 30 bandını görecek. Seyyanen zam herkese eşit yansır, bu yüzden oransal zam söz konusu olacaktır” şeklinde değerlendirmede bulundu.

EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Ocak ayında 5.500 TL olarak açıklanan aylıklar Mart ayında 7.500 TL’ye yükseltilmişti. En düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz 2023 için değişmedi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda en düşük memur emeklisi maaşı da yüzde 25'lik artış sonrası 9.876 TL olarak uygulanacak.

MEMUR, SGK VE BAĞ-KUR ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'lılar emekli maaşlarını her ayın 17'si ila 26'sı arasında Bağ-Kur'lular ise 25 ila 28'in alıyor. Memur emeklisi Temmuz maaşlarını ayın 1 ila 5'i arasında aldı. Burada oluşan zam farkı SGK'nın açıklayacağı tarihte hesaplara yatacak. Temmuz ayının sonunda zam farklarının yatırılması bekleniyor.

İŞTE SGK EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşı ödemesi yapılacak.

BAĞ-KUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞLARI İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.



