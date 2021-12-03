Maaş, emeklilik, hibe ve vergi... 4 alanda destek var!

Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Onlara engel olmamak, yaşam kalitelerini artırmak amacıyla ülkemizde pek çok destek yapılmaktadır. Maaş yardımından, emekliliğe, hibeden vergi, indirimine kadar yapılan destekler şartları sağlayanlara verilmektedir. İşte engelli bireylere sağlanan desteklerle ilgili ayrıntılar…

HEM ENGELLİYE HEM DE YAKININA MAŞA ÖDENİR

Evde bakıma muhtaç engellilerin ailelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla maaş desteği sağlanıyor. Yüzde 4069 arasında engeli bulunanlara 661,13 TL’lik yardım yapılırken yüzde 70 üzerinde engeli bulunanlar 991,69 TL alıyor. Engellilerin yakınlarına ise aylık olarak 1797 TL ödeniyor. Bu destekten yararlanmak için araştırma hastanelerinden alınan engelli raporuna bakılmaktadır.

ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Ülkemizde emekli olmak için sigorta başlangıç tarihine, doğum yılına ve yatırılan prim gün sayısına bakılmaktadır. Engelli bireylere ise bu noktada bir istisna sağlanmaktadır. Engelliler malulen emeklilikten yararlanarak erken emekli olabiliyor. Şöyle ki malulen emeklilik sonradan çıkan rahatsızlıklar ve iş kazasıyla gerçekleşiyor. Çalışma gücünün en az yüzde 60 kaybolması şartı aranıyor. Doğuştan engelli olanlarda ise vergi indirimi çıkıyor. En az yüzde 40 iş görme kaybı aranıyor. Bakıma muhtaç engelli çocuğu bulunan annelerin 1 Ekim 2008 sonrasında sigortası primlerinin dörtte biri toplam prime ekleniyor. Böylece yaş da düşmüş oluyor.

İŞ KURANA 65 BİN TL HİBE

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla hibe desteği de yapılmaktadır. Kamu veya özel sektörde iş kurmak isteyen engelli bireylere 65 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.

VERGİ İNDİRİMİ

Minimim yüzde 40 engeli olanlar kazançlarına göre belirlenen miktarda vergi indiriminden yararlanabiliyor. Gümrük vergisinden muaf tutulan engelli bireyler araçlarda da ÖTV avantajından yararlanabiliyor. Bunun yanında brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskene sahip engelliler emlak vergisi de ödemiyor.



