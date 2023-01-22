Maaş farkı ne zaman yatacak? Memur emekli maaş farkı ödemeleri için tarih belli oldu

Memur emekli maaş farklarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Memur emekli maaşlarına ocak ayında zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada maaşlara yüzde 30 zam yapıldığı müjdesini verdi. K Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi ve ödeme tarihi hakkında tarih verdi.

MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar 15 Ocak'ta maaş zammının yüzde 16.48'lik kısmını aldılar. Kalan 13.52 puanlık kısım ise daha sonra hesaplarına aktarılacak. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memurların zamlı maaşı iki parça halinde alabileceğini söyledi ve ödeme tarihi hakkında tarih verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Elitaş, 13 Ocak tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;



"Pazar günü yansımış olacaktı. Geçen hafta geçirebilseydik, cuma günü yasalaşsaydı pazar günü herkesin hesaplarına geçme imkanı olacaktı. 15'inde yetişme imkanı sanıyorum yok gibi. Çünkü sisteme girmeleri bayağı bir zaman alabilir. Pazar günü olmaz da çarşamba-perşembe günü veya gelecek hafta cuma günü bu gerçekleşmiş olur."



ZAM ORANINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak açıklandı. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyona göre yüzde 15,39 oranında zam aldılar. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konu hakkında açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranının yüzde 30'a yükseldiğini, en düşük emekli maaşının ise 5 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

