Maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak?

Maaş farkı yattı mı, günün en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor.Zamlı maaşlarını Kurban Bayramı öncesi alan memurlar 15 günlük maaş farkları için konuya arama motolarında "Maaş farkı ne zaman yatacak?", "2022 Temmuz memur ve emekli maaş farkları hangi gün hesaplara yatacak?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları ve konuya ilişkin bilgiler haberimizde...

MAAŞ FARKI YATTI MI?

Maaş farkı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Zamlı maaşlarını 8 Temmuz 2022 tarihinde bayram öncesi alan memurlar, internette 15 günlük maaş farkları için araştıma yapmayı sürdürüyor.

Maaş farklarının hesaplara Temmuz ayı sonuna dek yatması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

SSK’LILAR İÇİN



Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

BAĞKUR’LU İÇİN



Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,

En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,

Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıktı.

