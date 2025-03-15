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Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam... Ziraat Bankası kazandı, çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 10:58
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Maaş promosyon ödemeleriyle ilgili rekor haberi geldi. Ziraat Bankası, İstanbul'daki ihaleyi kazandı. Bankanın, kamu çalışanları için sunduğu 89 bin 500 TL'lik ödeme teklifi kabul edildi. Bu rakam, Türkiye genelindeki kamu çalışanları için en yüksek maaş promosyonu olarak kaydedilirken; bundan sonraki süreçte diğer kurumlarda da benzer promosyon artışlarının görülmesi bekleniyor.

Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam... Ziraat Bankası kazandı, çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek

Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.

ÇALIŞAN BAŞINA 89 BİN 500 TL ÖDENECEK

Borsametre'de yer alan habere göre; Ziraat Bankası’nın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

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ÖĞRETMEN VE DİĞER KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN GÜZEL HABER

Özellikle öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarları her geçen yıl artarken; önümüzdeki süreçte benzer ihalelerde tekliflerin daha da yukarı çıkması bekleniyor.

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RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

Uzmanlar, bankalar arası rekabetin her geçen gün artması nedeniyle, bu rakamların daha da artabileceğini söylüyor.

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Promosyon Ziraat Bankası Kamu çalışanı maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
varsa da kamu yoksa da kamu. asgari ücretli yi düşünen yok. onlar başka ülkede yaşıyor sanki. kamuda çalışanların durumu zaten iyi. birazda asgari ücretliye destek veriniz.
asgari ücretliye yok emekliye yok seçimlerde kapı kapı dolaşıp oy istersiniz sakın kapımıza gelmeyin
kamunun emeklisine gelince 3 kuruşa tamah eden ziraat bankası
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