Maaş promosyonunda rekor! Türkiye tarihindeki en yüksek rakam... Ziraat Bankası kazandı, çalışanlara 89 bin 500 TL ödenecek

Kamu çalışanlarının maaş promosyonlarında tarihi rekor haberi geldi. İstanbul Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği son ihalede Ziraat Bankası, Türkiye'nin en yüksek promosyon rakamıyla ihale sürecini kazandı.

ÇALIŞAN BAŞINA 89 BİN 500 TL ÖDENECEK

Borsametre'de yer alan habere göre; Ziraat Bankası’nın 89.500 TL’lik maaş promosyonu teklifi, tarihe geçerken; bu gelişme, kamu çalışanları için maaş promosyonlarında yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

ÖĞRETMEN VE DİĞER KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN GÜZEL HABER

Özellikle öğretmenler ve diğer kamu çalışanları için sunulan promosyon miktarları her geçen yıl artarken; önümüzdeki süreçte benzer ihalelerde tekliflerin daha da yukarı çıkması bekleniyor.

RAKAMLAR DAHA DA ARTABİLİR

Uzmanlar, bankalar arası rekabetin her geçen gün artması nedeniyle, bu rakamların daha da artabileceğini söylüyor.