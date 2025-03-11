Promosyon, maaş zammı... Emeklinin yeni gündemi! 'Belki refah payı eklenerek...'

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL olmasının ardından emeklinin yeni gündemi de belli oldu. Bundan sonra 2025 yılı için emeklinin gündeminde 4 önemli konu var. Bunlar; mart ayında bayram ikramiyesi, promosyonda güncelleme, haziran ayında bayram ikramiyesi ve temmuz ayında zam. İşte detaylar...

"HEM TABAN PROMOSYONLAR YÜKSELECEK HEM DE EN ÜST RAKAMLAR BİRAZ DAHA YUKARI ÇEKİLECEK"

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Mart ayında ikramiye var ama bir yandan da diğer takvimler de işliyor. Promosyonda bir güncelleme olacak. Nedir bu? İşte bankalardan alınan maaş promosyonları ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'yla bu ay yeniden sözleşme imzalama durumları var. Dolayısıyla hem taban promosyonlar yükselecek hem de en üst rakamlar biraz daha yukarı çekilecek. Rekabet ortamı içinde ki şu anda 24 - 25 bin lira veren bankalar da var çeşitli şartlar dahilinde. Ama işte 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişen bundan daha az verilemez promosyonlar var. Onların da yükselmesi söz konusu. Dolayısıyla hem bu işte ikramiyedir, maaş artışıdır, bunlar emekliler için ödenen toplam para pastasını çok genişletti. Dolayısıyla bankalar da buradan pay almak istiyor. Özellikle maaş ödemelerinde bir kamu bankası çok önde görünüyor. Ama özel bankalar da yavaş yavaş bu promosyon kampanyalarıyla o pastadan pay almaya başladılar.

Haziran ayına geldiğimizde yeniden bir 4 bin liralık bir yeniden artık yeni rakamla söyleyebiliriz yeni bir bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

"EMEKLİLER İÇİN YENİ BİR MAAŞ ARTIŞI YAPILMIŞ OLACAK"

Temmuz ayına geldiğimizde ise Temmuzun 3'ünde işte 6 aylık enflasyon yeniden belirlenecek. Bu enflasyona göre de belki bir refah payı eklenerek ya da sadece enflasyonla emekliler için yeni bir maaş artışı yapılmış olacak"