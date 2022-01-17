Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisi açıklanmış ve bu veriler ışığında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30,5 artış yapıldığı duyurulmuştu. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi. Peki maaş zam farkları ne zaman yatacak? Zamlı maaş farkları hangi gün yatacak?

MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" ifadelerini kullandı.

ZAMLI MAAŞ FARKLARI HANGİ GÜN YATACAK?

SSK emeklilerinin zamlı maaşları 17-26 Ocak’ta yatacak. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak’ta ödenecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşı 4 bin 881 liradan 6 bin 429 TL'ye yükseldi. En düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 TL'den 4289 TL'ye çıktı.

