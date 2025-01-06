Maaş zamları sonrası gözler oraya çevrildi! 'Bu hafta belli olur' deyip milyonların aklındaki soruya yanıt verdi! Promosyon güncellemeleri için rakam açıkladı

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca emekli 2025'in ilk 6 ayında ne kadar maaş alacağını da öğrendi. Yüzde 15,75 oranında zammı garantileyen emekliler refah payının gelip gelmeyeceğini öğrenmek için Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda bir kararın çıkıp çıkmadığını takip edecek.

Ayrıca, müşteri yarışında olan bankalar promosyon miktarlarını sık sık günceliyordu. En düşük emekli maaşının 2 katı kadar promosyon veren bankaların zamlı maaşlar sonrası promosyon miktarlarında bir güncelleme yapıp yapmayacağı sorgulanmaya başladı.

BU HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, promosyonlar hakkında konuştu. Yılmaz, şu anda en yüksek emekli promosyonunun 21 bin lira olduğunu kaydederek, "Bu hafta içerisinde bankaların kampanya rakamlarını netleştireceğini öngörüyorum" sözlerini kullandı.

PROMOSYONLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yeni maaşlar sonrası bankaların promosyon miktarlarında nasıl bir güncelleme yapacağını merak eden emekliler için ise Yılmaz, "Minimum 2024 yılı II. Dönem enflasyon oranı olan %15,75 oranında artış yapılacağı kanaatindeyim. Yeni dönemde bankalarda promosyon tutarlarının 24 bin 500 TL civarına yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

EN AZ 14 BİN 500

En düşük emekli maaşı için de konuşan Yılmaz, 12 bin 500 liranın 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir rakam olabileceğini kaydederek, "Tabi bunun bir Meclis safhası olması gerekli. Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içerisinde sürecin tamamlanacağı kanaatindeyim” deyip cümlelerini noktaladı.