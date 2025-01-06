FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maaş zamları sonrası gözler oraya çevrildi! 'Bu hafta belli olur' deyip milyonların aklındaki soruya yanıt verdi! Promosyon güncellemeleri için rakam açıkladı

Maaş zamları sonrası gözler oraya çevrildi! 'Bu hafta belli olur' deyip milyonların aklındaki soruya yanıt verdi! Promosyon güncellemeleri için rakam açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
06.01.2025 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15,75 oranında zam yapılacağının öğrenilmesinin ardından milyonlarca emekli gözünü bankaların promosyon miktarlarına çevirdi. Müşteri yarışında olan bankalar promosyon miktarlarını sürekli güncellerken son zam sonrası miktarlarda bir değişikliğin olup olmayacağı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, promosyonlar için önemli açıklamalarda bulundu.

Maaş zamları sonrası gözler oraya çevrildi! 'Bu hafta belli olur' deyip milyonların aklındaki soruya yanıt verdi! Promosyon güncellemeleri için rakam açıkladı

TÜİK'in Aralık ayı enflasyonunu açıklaması ile milyonlarca emekli 2025'in ilk 6 ayında ne kadar maaş alacağını da öğrendi. Yüzde 15,75 oranında zammı garantileyen emekliler refah payının gelip gelmeyeceğini öğrenmek için Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda bir kararın çıkıp çıkmadığını takip edecek.

Ayrıca, müşteri yarışında olan bankalar promosyon miktarlarını sık sık günceliyordu. En düşük emekli maaşının 2 katı kadar promosyon veren bankaların zamlı maaşlar sonrası promosyon miktarlarında bir güncelleme yapıp yapmayacağı sorgulanmaya başladı.

kapak_110411

BU HAFTAYI İŞARET ETTİ

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, promosyonlar hakkında konuştu. Yılmaz, şu anda en yüksek emekli promosyonunun 21 bin lira olduğunu kaydederek, "Bu hafta içerisinde bankaların kampanya rakamlarını netleştireceğini öngörüyorum" sözlerini kullandı.

iStock-2159250687

PROMOSYONLARA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yeni maaşlar sonrası bankaların promosyon miktarlarında nasıl bir güncelleme yapacağını merak eden emekliler için ise Yılmaz, "Minimum 2024 yılı II. Dönem enflasyon oranı olan %15,75 oranında artış yapılacağı kanaatindeyim. Yeni dönemde bankalarda promosyon tutarlarının 24 bin 500 TL civarına yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.

iStock-1623637073

EN AZ 14 BİN 500

En düşük emekli maaşı için de konuşan Yılmaz, 12 bin 500 liranın 14 bin 500 ile 15 bin lira arasında bir rakam olabileceğini kaydederek, "Tabi bunun bir Meclis safhası olması gerekli. Muhtemelen önümüzdeki iki hafta içerisinde sürecin tamamlanacağı kanaatindeyim” deyip cümlelerini noktaladı.

Anahtar Kelimeler:
Zam emekli promosyon emekli zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Ferdi Tayfur'un en yakın dostu hastanede yanındaydı! Son isteğini açıkladı

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Sigara fiyatlarına 2025 zammı! Yeni liste...

Tümer Metin'den çok konuşulacak açıklama! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını değerlendirdi

Tümer Metin'den çok konuşulacak açıklama! Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkını değerlendirdi

Milyonların maaşına zam geldi ama 2 maaşınız sadece oraya gidecek

Milyonların maaşına zam geldi ama 2 maaşınız sadece oraya gidecek

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

O sütler toplatılıyor! İçinden bakın ne çıktı...

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.