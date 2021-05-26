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Maaşın 12 katı yardım yapılıyor! SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı

26.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) dul, yetim aylığı alırken evlenen vatandaşlara mevcut maaşın 12 katı yardım yapılıyor. Peki evlilik ikramiyesini kimler alabilir? SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı...

Maaşın 12 katı yardım yapılıyor! SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı

Dul, yetim aylığı alırken evlenen eş, kız yetim ve anaya bir defaya mahsus olmak üzere yetim maaşının tam 12 katı yardım yapılıyor. Bunun üzerine Evlilik ikramiyesini kimler alabilir? Erkekler de evlilik ikramiyesi alabilir mi? İkinci evlilikte evlilik ikramiyesi verilir mi? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı...

EVLİLİK İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, yetim maaşının 12 katına denk gelen evlilik ikramiyesinden, dul ve yetim aylığı alırken evlenmeleri durumunda eş, kız yetim ve ana faydalanabilir. Evlenmeye karar veren yetim kadınların bir defaya mahsus olmak üzere evlilik ikramiyesi alma hakkı bulunurken yetim erkekler için aynı durum söz konusu değildir.

5434 sayılı Kanun'un 93'ncü maddesinin (b) bendine göre maaş alan yetim erkek çocuklarının aylıkları da, yetim kız çocukları gibi kesintiye uğrayacaktır. Ancak yetim erkek çocukları için evlilik ikramiyesinin ödenmeyecektir.

Evlilik ikramiyesi alındıktan sonra, boşanma gerçekleşir ve ikinci evliliğe karar verilirse söz konusu ikramiyenin tekrar alınması gibi bir durum söz konusu değildir.

Yetim ve dul maaşı alan eş, kız çocuk ve anaya sağlanan evlilik ikramiyesi bir nevi, evlenme nedeniyle yetim ve dul maaşının kesilmesi sonucunda ödenmektedir.

Maaşın 12 katı yardım yapılıyor! SGK evlenme ikramiyesinin detaylarını açıkladı

Eğer ki evlenme ikramiyesi alanlar 12 ay içerisinde boşanır, evliliğin feshine ya da butlanına karar verilirse aylık almaya tekrardan hak kazanan vatandaşlara ödenmiş olan söz konusu ikramiyenin, 12 aydan eksik süreye ait kısmı alınıncaya kadar maaşları ödenmemektedir.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Ek 12'nci maddesine göre, sigortalı anne veya babalarından dolayı aylık alan kız çocuklarının ödemeleri de, evlenmeye karar verdiği takdirde kesintiye uğrar. Öte yandan sigortalının ölümünden dolayı aylık veya gelir alan kız çocuğuna evleneceği için bir defaya mahsus olmak üzere aylığın/gelirin 24 katı (2 sene) tutarında ödeme yapılır.

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