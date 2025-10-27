FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Maaşınızın yüzde 25'ine el konulabiliyordu! Yeni düzenleme geliyor 'Yüzde 60'a çıkacak'

Avukat Çiçek Aşıkgil, yeni düzenlemeyle maaşa göre haciz oranı uygulanacağını ve bu sayede düşük maaşlı çalışanların ceplerinin rahatlatılmaya çalışıldığını söyledi. Aşıkgil, yürürlükte olan düzenlemede sabit şekilde kesinti yapıldığını kaydetti ve, "Yüzde 25'i haczedilebiliyor" dedi. Aşıkgil, son olarak asgari ücretliye yüzde 10'luk haciz konulabileceğini söyledi.

Maaşınızın yüzde 25'ine el konulabiliyordu! Yeni düzenleme geliyor 'Yüzde 60'a çıkacak'

Avukat Çiçek Aşıkgil, hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle maaş hacizlerinde uygulanacak kademeli sistem hakkında bilgi verdi. Yeni düzenlemeyle gelirleri farklı olan borçluların ödeme noktasında birbirinden ayrılacağını söyleyen Çiçek Aşıkgil, şu cümleleri kurdu:

Maaşınızın yüzde 25 ine el konulabiliyordu! Yeni düzenleme geliyor Yüzde 60 a çıkacak 1

"Şu anda yürürlükte olan maaş haczi sisteminde, bir kişinin maaşına haciz geldiğinde kesinti oranı sabit şekilde uygulanıyor. Mevzuata göre, borçlunun maaşının en fazla dörtte biri, yani yüzde 25'i haczedilebiliyor. Bu oran, kişinin gelir düzeyine, yaşam şartlarına veya borcun miktarına bakılmaksızın aynı şekilde geçerli. Yani asgari ücretli bir çalışanla yüksek maaşlı bir çalışan arasında fark bulunmuyor; her ikisinin maaşından da aynı oranda kesinti yapılıyor. Fakat hazırlanan yeni taslak düzenlemeyle birlikte bu oran artık sabit olmaması hedefleniyor. Maaş hacizlerinde uygulanacak kesinti oranı, kişinin gelirine göre belirlenecek. Yani kademeli bir sistem geliyor. Bu oran, yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişecek. Buradaki temel amaç, geliri az olanla geliri yüksek olanı aynı kefeye koymamak. Yeni sistemde, kişinin maaşı ne kadar artarsa, maaşından yapılacak kesinti oranı da o kadar yükselecek. Örneğin, bugün asgari ücretli bir çalışanın maaşından yüzde 25 kesinti yapılabiliyor. Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, asgari ücrete kadar gelir elde eden çalışanlar için bu oranın yüzde 10'a düşmesi öngörülüyor"
Maaşınızın yüzde 25 ine el konulabiliyordu! Yeni düzenleme geliyor Yüzde 60 a çıkacak 2

YÜZDE 60'A KADAR ÇIKACAK

Aşıkgil, düzenleme ile düşük gelirli vatandaşların da cebinin rahatlatılmaya çalışıldığını söyleyeyip cümlelerini şu şekilde tamamladı:

Maaşınızın yüzde 25 ine el konulabiliyordu! Yeni düzenleme geliyor Yüzde 60 a çıkacak 3

"Bu sayede, düşük maaşla geçinmeye çalışan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması biraz daha kolaylaştırmaya çalışılıyor. Yüksek gelirli çalışanlar içinse durum farklı olacak. Eğer maaşı yüksek olup borcunu ödemeyen biri varsa, bu kişilerin maaş haczi oranı, maaşına bağlı olarak yüzde 60'a kadar çıkabilecek. Bu da alacaklıların alacaklarına daha hızlı ulaşmasını sağlanmaya çalışılıyor. Kısacası bu yeni sistemle hedeflenen şey, adil bir denge kurmak olduğu söyleniyor. Düşük gelirli borçlunun geçimini korumak, yüksek gelirli borçlulardan ise alacak tahsilatını daha etkin bir hale getirmek gayesi var. Hem borçlu hem de alacaklı taraf açısından daha dengeli bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Kısacası gelir düzeyine göre haciz miktarı belirlenecek"
İHAKaynak: İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı78 gram altınını bozdurmaya gitti hayatının şokunu yaşadı
Kırmızı ete zam beklentisi: "Stabil kalması sorun oluşturuyor"Kırmızı ete zam beklentisi: "Stabil kalması sorun oluşturuyor"

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Haciz maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hiç mi vatandaşın lehine bir düzenleme olmaz.
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.