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'Maaşları 150 bin TL! Doktor, mühendis gelirini geçti' Eleman bulamıyorlar

Depremler sonrasında, inşaat sektöründe maliyetler artarken kalifiye eleman sıkıntısı da projeleri yavaşlattı. İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyen müteahhit Emre Gökdemir, maaşların 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Gökdemir "Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

'Maaşları 150 bin TL! Doktor, mühendis gelirini geçti' Eleman bulamıyorlar

6 Şubat depremleri sonrasında, inşaat sektöründe maliyetler artarken kalifiye eleman sıkıntısı da projeleri yavaşlattı. İnşaat sektöründe kalifiye işçi ücretlerinin 100 ila 150 bin liraya kadar çıkması ve maliyet artışlarının birçok müteahhidi yatırım yapmaktan alıkoyduğunu belirten müteahhit Emre Gökdemir, "Ülkemizde konut açığını kapatmak için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi.

Maaşları 150 bin TL! Doktor, mühendis gelirini geçti Eleman bulamıyorlar 1

Emre Gökdemir şunları söyledi: "6 Şubat'ta 11 ilimiz büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz TOKİ ile orada büyük bir mücadele veriyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak zorundayız"

Maaşları 150 bin TL! Doktor, mühendis gelirini geçti Eleman bulamıyorlar 2

"SEKTÖRDE ARA ELEMAN KRİZİ DERİNLEŞİYOR MÜTEAHHİTLER USTA BULAMIYOR"

İnşaat sektöründe bazı işçilerin maaşlarının doktor, mühendis, hatta yargı mensuplarının gelirini geçtiğini söyleyen Gökdemir, maaşların 70 bin ila 150 bin lira arasında değiştiğini kaydetti. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntıların yalnızca maliyet artışıyla sınırlı olmadığını, sektörün en büyük sorunlarından birinin de kalifiye ara eleman eksikliği olduğunun altını çizen Gökdemir, şunları söyledi:

Maaşları 150 bin TL! Doktor, mühendis gelirini geçti Eleman bulamıyorlar 3

"Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi bir ihtiyaç var. Usta-çırak ilişkisi neredeyse kalmadı. Eğitim sistemi herkesi masa başına yönlendirdi; kimse alanda çalışmak istemiyor. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara acil ihtiyaç var. Ustaları adeta rezervasyonla buluyoruz, ama talepten dolayı birçok usta verdiği sözü bile tutamıyor; daha yüksek ücret teklif eden firmaya gidiyor" (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi maaş
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