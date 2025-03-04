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Maaşları 70 bin TL oldu ama... 'İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar' Fiyatlar gündem olurken onlar eleman sıkıntısı yaşıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 12:20
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Fırıncılar Odası, Ramazan pidesi fiyatını 20 TL olarak açıklarken fırınlarda bu fiyata bulmanın çok zor olduğu belirtiliyor. Gramajlar artıp fiyat da yükselirken fırıncılar bunun nedenini düşük gramajlı pide üretmenin maliyetli olduğunu belirterek açıklıyor. Öte yandan fırıncılar kalifiye eleman ve usta bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtiyor. Usta maaşları 40 bin TL'den başlayıp 70 bin TL'ye çıkarken esnaf "İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar" diyor.

Maaşları 70 bin TL oldu ama... 'İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar' Fiyatlar gündem olurken onlar eleman sıkıntısı yaşıyor

Ramazan'ın vazgeçilmezi olan pidede bu sene de fiyat ve kalite tartışmaları sürüyor. Vatandaşlar fiyat yüksekliği ve kalitenin değişmesinden şikayet ederken Ramazan ayı öncesi Fırıncılar Odasınca 250 gram pidenin 20 TL'den satılacağının duyurulmasına karşılık İstanbul'da bu gramajda ve fiyatta pide bulmanın neredeyse imkansız olduğu öğrenildi.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; başta büyükşehirler olmak üzere ülke çapındaki fırınlarda fiyatlar 30 liradan başlarken 45-50 liraya kadar çıkabiliyor. Fırıncıların gramajı artırıp fiyatı yükselttiği belirtilirken yumurtalı pidelerin fiyatlarının ise çok daha yüksek olduğu kaydedildi.

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Fırıncıların durumu doğruladığı belirtilirken düşük gramajlı pide üretmenin maliyetli olduğunu ifade ettiği aktarıldı. Esnaf "Küçük gramajlı pide üretmek, fırınların daha fazla enerji harcamasına sebep oluyor. Daha büyük pideler, daha az enerji tüketimi sağlıyor. Ayrıca küçük pideler, üretim sürecini uzatarak işçilik maliyetlerini artırıyor. 250 gramlık pide yapıldığında, bir usta günlük 500 yerine 350 adet pide üretebiliyor. Öte yandan fırıncılar, 250 gram pideyi 20 TL’ye satmak yerine, 350 gramı 30 TL veya 400 gramı 40 TL’ye satarak daha fazla kâr elde ediyor" dedi.

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Vatandaşlar da fiyat ve kalitesizlikten şikayet ederken aynı mahallede dahi farklı fırınlarda fiyatların değişken olduğu görülüyor.

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DENEYİMLİ USTA MAAŞI 70 BİN TL'YE ÇIKTI

Öte yandan fırıncıların bir başka problemi de iş gücü sıkıntısı olarak öne çıkıyor. Fırın mesaisinin erken saatlerde başlamasının genç işçileri sektörden uzaklaştırdığı ifade edilirken ustaların da daha rahat çalışma saatlerine sahip restoranları tercih ettiği kaydedildi. Bunun yanı sıra el mahareti yüksek usta sayısının da giderek azaldığı aktarıldı. Durumun usta maaşlarını da yükselttiği kaydedilirken fırınlarda en düşük usta maaşı 40 bin TL'den başlayıp, deneyimli ustaların maaşı 70 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

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"İSTEDİĞİ MAAŞI VERSEK DE ÇALIŞMAK İSTEMİYORLAR"

Bu durumla alakalı konuşan bir fırıncı esnafı "Kalifiye eleman bulmak artık çok zorlaştı. İstediği maaşı versek de çalışmak istemiyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan pidesi maaş fırın usta
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