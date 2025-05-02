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Maaşları ile gündem oluyorlardı artık o rakamı veren yok, '100 bin TL istiyorlar ama kurtarmaz...' En fazla bu ücret veriliyor

Van küçükbaş hayvan üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alıyor. Baharın gelmesi ile beraber de besici ve çobanlar arasında pazarlıklar da başladı. Çobanlar 100 bin lira isterken besiciler 60 bin lirada ısrarcı oluyor. Besiciler 100 bin lira maaş veremeyeceklerini ifade ederek, "Bu maliyet bizi kurtarmaz" sözlerini kullandı.

Maaşları ile gündem oluyorlardı artık o rakamı veren yok, '100 bin TL istiyorlar ama kurtarmaz...' En fazla bu ücret veriliyor

Havaların ısınmasıyla hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvanlar yaylalara çıkarılırken, besiciler hayvanlarına bakacak çoban bulmakta zorlanıyor. İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi Hacı Osman Camii önünde toplanan çobanlar, gün boyunca cami çevresinde bekleyerek gelen besicilerle pazarlık yapıyor. Ancak besicilerin teklif ettiği ücretler ile çobanların talepleri arasında ciddi farklar bulunuyor.

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ÇOBANLAR FİYATLARIN MAKUL OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Van'ın ilçeleriyle çevre illerden geldiklerini belirten çobanlar, istenen ücretlerin yüksek bulunmasına anlam veremiyor. Güvenceleri olmadan dağlarda geceli gündüzlü 4 ay boyunca hayvanlara baktıklarını vurgulayan çobanlar, işin zorluğuna dikkat çekiyor.

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EN FAZLA 60 BİN TL MAAŞ

Besici Mehmet Koç, çobanlarla yaptığı pazarlıklarda anlaşma sağlayamadığını belirtti. Çobanların aylık 100 ila 120 bin TL talep ettiğini ifade eden Koç, "Ben bu ücretle kazanç elde edemem. Biz ayda en fazla 60 bin TL verebiliriz. Masraflarıyla birlikte çobanın bize maliyeti 80 bin TL'yi buluyor. İki çoban olunca bu maliyet 160 bin TL'ye çıkıyor. 70 büyükbaş hayvanıma 4 ay boyunca bakılacak. Bu şartlarda hayvanları besiye bırakmak daha az maliyetli olur. Ayda 120 bin lira maaşla çobanın bakacağı hayvan sayısı az, bu maliyet bizi kurtarmaz" dedi.

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"ÜCRET ÇOK DEĞİL"

Geceli gündüzlü dağda hayvan baktıklarını dile getiren çoban Hamdullah Çiftçi ise "Bizler en az aylık 100 bin TL istiyoruz. Ancak besiciler bu maaşı bize çok görüyor. Gece gündüz hayvanlara bakacağız, sorumluluğumuz büyük. Bu yüzden talep ettiğimiz ücret çok görülmemeli" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Besicilik Çoban Van
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