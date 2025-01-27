'Maaşlı kimse alamayacak! Satıyorsa son alışı olur' Konut fiyatları için çarpıcı çıkış 'Faizler düşüp krediler açılırsa...'

Konut kredisi ev sahibi olmak isteyen vatandaşın bir numaralı gündemi. Bir yandan da konut satış rakamları gelirken konut fiyatlarındaki yükseliş konuşuluyor. Merkez Bankası'nın faiz kararlarının ardından konut kredisi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği tartışılırken konut piyasasına dair Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"FAİZ ÇOK DÜŞÜK DEĞİL, BANKALAR MÜTHİŞ UCUZ KREDİ DE VRMİYOR, EVLERİN ZIPLAYACAĞI BİR DURUM YOK"

Ekol TV canlı yayınında Ekol TV Haber Müdürü Aziz Akova "Faiz düştü gözler konut faizlerine çevrildi. Konut faizlerinin düşeceği yönündeki söylentiler bile konut satışlarını patlatmış görünüyor. Son 3 ayda ciddi bir talep var" dedi.

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Evet talep de var, yavaş yavaş fiyat artışları da oluyor maalesef. Bu zaten hayatın olağan akışında olan bir şey. Hani faiz düştü mü veya düşme beklentisi oluştu mu... Hep konuştuğumuz şey. Piyasa daima önden fiyatlar, piyasa öyle enteresan bir mekanizmadır ki her şey olmadan fiyatlar. Dolayısıyla aslında şu an faiz çok düşük değil, bankalar kredi falan da vermiyor hala müthiş ucuz. Dolayısıyla evlerin zıplayacağı bir durum yok. Ama piyasa dediğimiz mekanizma o gün gelecek beklentisini önden almaya başlar ki o gün geldiğinde ben önde olayım, iş işten geçmesin der. Dolayısıyla da bunu öngören bazı yatırımcılar şu anda yatırım yapmaya başladılar, son 3 - 4 aydır hareket görüyoruz. Fiyatlar çok pahalı olmasına rağmen yine de bir hareket var. Buradaki mantık tabii şu; bir yılda yüzde 50 parası artan bir kesim var, bu paranın bir kısmı bile çıksa bir yere gitse, bu dolara da gitse doları hareketlendirir, eve gitse eve de etkiler. Dolayısıyla bir yerlere gidecek bu para ama küçük küçük daha büyük bir çıkış olmadı ama küçük küçük bir etki olmaya başladı. Hani ben 33'le 35'i gördüğümüzde faizlerde epey bir etki göreceğimizi düşünüyorum"

"DURAĞAN BİR YILDA KONUT SATIŞLARI ARTTI"

Aziz Akova "2024 yılında bir önceki yıla göre yani 2023'e göre yüzde 20,6 oranında bir artış söz konusu. 1 milyon 478 bin 25 olmuş konut satışı. Yani aslında şöyle uzaktan baktığımızda durağan bir yıl gibi" derken Mert Başaran şu şekilde konuştu:

"Evet durağan bir yılda yüzde 30 arttı fiyatlar, durağan bir yılda konut satışları da arttı, durağan bir yılda faiz kredi çekilemeyen bir yılda bunları kim aldı, nasıl aldı, bu paralar nereden geliyor? Tabii vatandaşın normal bir vatandaşın çok sorduğu sorular ama tabii biz bunu görüyoruz sahada. Bir bankada faizde KKM'de parası olan çok insan vardı, bunlar bozmaya başladı, çok para kazandılar çünkü tekrar söylüyorum. İkincisi altın bir şekilde arttı, altından para kazananlar oldu. Üçüncüsü daha önceki yıllarda varlık barışıyla vesaire yurt dışından para getirenler vardı, onlar bir kısım paralarını çözmeye başladılar, döviz artmıyor diye çünkü dövizle getirmişlerdi onlar. Bir de bunun dışında tabii ticaret yapıp da para kazananlar da oldu. Çünkü enflasyon bazılarının da tabii karlılıklarını da arttırdı enflasyon. Dolayısıyla herkes anlayamıyor ama tabii bir kesimde de tabii para çoğaldığı için bu fırsatı değerlendirmek istediler. Tabii şey de oldu konut fiyatlarının enflasyonun altında artması da vatandaş için çok yüksek bir rakam olmakla beraber bazıları için de geçen sene yüzde 30 arttı, az arttı diye düşünce de oluştu. Dolayısıyla bundan dolayı, bir de tabii şey de var, hala yabancıya öyle veya böyle çok yüksek olmasa da konut satışı devam ediyor. Deprem gerçeğimiz var insanlar

korkuyorlar. İnsanlar bir şekilde yeni veya yeni olmasa da 2002, 2003'ten sonra yapılmış konut almak istiyor, onlar 20 yılık ama daha güvenli. Onların da limiti az"

"GÖRÜNMEYEN RAKAMLAR VAR"

Aziz Akova "Rakamlar ortada mesela son 3 ayında yani 2024'ün 530 bin 789 adet konut satılmış. Hem yıl bazında gördük 2023'ten 2024 yılı arasındaki satış rakamlarını gördük, geçtiğimiz yıl zaten söylemiştik, yani çılgın yıl 2021'e neredeyse yaklaşmış yani 1 milyon 491 bin. Yani normalde ben hani bu rakamları görmesem şöyle ilk kez bana biri söylese çok inandırıcı gelmez ama işte rakamlar..." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Mert Başaran "Bu akılla mantıkla bilimle çok inan anlatılabilecek, izah edilebilecek bir şey değil ama işte Türkiye'nin gerçeği de bu. Türkiye'nin gerçeğinde de gerçekten hani görünmeyen rakamlar var. bugün işte paylaşıldı; bir otel sahibi diyor ki işte benim gelirim 100 bin lira diyor, öbürü diyor 50 bin lira. Herkeste böyle gelir düşük gözüktüğü için, her yerde böyle düşük gözüktüğü için bizde her şey çok düşük gözüküyor dolayısıyla rakamlarla çok anlayamıyoruz, biz sahada o yüzden görmek zorundayız. 3-4 ay önce gördüm ben, inanılmaz yani. Şaşırmıştım yani, Kırklareli'de gördüm, Gebze'de gördüm, böyle bir sürü Anadolu şehrinde tapularda inanılmaz bir kalabalık görmeye başlamıştım. Bu para nereden geliyor? Çünkü krediyle alınmıyor, yani krediyle alınmayan bir ülkede... Amerika'da bir yıl krediler kapandı neredeyse, mortgage krizi oldu evler yüzde 80 düştü. Normalde burada bu kredilerin kapalı olduğu şu 2024 yılında bizim yani 50 yıllık tarihimizin en düşük, tarihte olmamış böyle bir şey krediler kapandı, yani konut satılmamış olması lazım. Öyle bir yıl olması lazımken biz yine de bu kadar satış yaptık. Demek ki işte başka bir dinamik var Türkiye'de"

"FAİZLER DÜŞÜP DE KREDİLER AÇILIRSA RAKAMLAR İNANILMAZ OLUR"

Aziz Akova "Demek ki yani bir kesimde de bir para var ve o parayla konut alma noktasında ilgililer. Çünkü aslında hep o da konuşuluyor; artık özellikle büyükşehirlerde ya da işte şehirlerden ev almak, konut almak çok zorlaşacak denildiği için ve bunu da gördükleri için biraz daha bu tarafa doğru her zaman yöneliyorlar. 2025'teki rakamları merak ediyorum, herhalde rekor kırar gibi" şeklinde konuştu.

Mert Başaran ise "Eğer faizler düşüp de krediler açılırsa burada rakamlar inanılmaz olur ama krediyi açarlar mı açmazlar mı... Çünkü o riski görüyorlar bence. Çünkü o enflasyonda da bir patlama yaratacak, konut sahipliği oranında da çok ciddi sıkıntı yaratır. Yani faizler düşünsene tekrardan konut kredisinin 1.20, 1.30 olduğunu yani bu rakam bunun iki katı olursa şu anki arz yetmez, ciddi bir konut sıkıntımız olur. O yüzden hep söylüyorum ben yani konut benim için süper bir yatırım aracı değildir, her zaman söylüyorum, kiracıyla uğraşmak falan zordur ama ona rağmen evi olanlar, hele bir de çocuğu var, ikinci evi varsa çocuğunu da düşünüp mümkünse satmasınlar. Çünkü rakamlarda gördüğümüz şey; biraz sıkıntı var. Yani yarın bir gün bir faizler düşerse bu konutlar zaten şu an alınamayan konutlar hiç alınamaz hale gelir. Tamamen belli insanların eline geçecek, maaşlı kimse alamayacak. Yani maaşlı bir insan evini satıyorsa bir daha son satışı olur, bir daha son alışı olur, bir daha alamaz gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.