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Madeni paralarda yeni dönem! Darphane’de 10 aydır basımı durdu: 'Artık fiyatlar değişti' diyerek anlattı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
17.01.2024 16:16 | Son Güncelleme:
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Darphane 2023 yılının 10 ayı boyunca tek bir adet madeni 1 kuruş ve madeni 5 kuruş basmadı. Esnafta etiketler artık 1 lira üzerinden değişirken ortaya dikkat çeken veriler çıktı. 22 lira değeri olan 1 kilogramlık bakır 1 kuruşun kilo satış fiyatı 230 liraya dayandı! Cumhuriyetin 100. Yılı için basılan madeni 5 TL ise 21 milyon adedi geçti. En çok ise madeni 1 Türk Lirası tedavüle girdi.

Madeni paralarda yeni dönem! Darphane’de 10 aydır basımı durdu: 'Artık fiyatlar değişti' diyerek anlattı

Madeni kuruşlar yavaş yavaş hayatımızdan çıkmaya başladı. 2022 yılında 854 milyon 13 bin 500 adet madeni para tedavüle girerken, 2023 yılında bu rakam 781 milyon 492 bin 300’e geriledi. Darphane 2023 yılı boyunca madeni 1 kuruştan Temmuz ve Aralık aylarında 240’ar bin adet ile toplamda 480 bin adet bastı. Kasım’da 2 milyon 520 bin, Aralık’ta 3 milyon 600 bin olmak üzere 6 milyon 120 bin adet madeni 5 kuruş tedavüle verildi. Madeni kuruşlar vatandaşın cüzdanında da esnafın kasasında da artık bulunmuyor.

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BAKIR 1 KURUŞUN KİLOSU 230 TL!

Enflasyon ve finansal dijitalleşme harcamalara yansıdı. Kuruşlar kullanılmaz oldu. Toplam basılan madeni para sayısı içerisinde 1 kuruşluk madeni paranın yeri yüzde 0,06 iken 5 kuruşun payı yüzde 0,78 oldu. Bu süreçte 2,2 gram ağırlığındaki bakırdan yapılan 1 kuruşlar ağırlığı ile daha değerli hale geldi. Değeri 22 liraya denk gelen 1 kilogramlık 1 kuruşun kilo satışı ise 225-230 TL arasında değişiyor.

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MADENİ 5 LİRANIN BASIMI 21 MİLYONU AŞTI

Cumhuriyet’in 100. Yılı anısına ilk kez tedavüle giren 5 liralık madeni paranın basımı 21 milyon adedi geçti. En çok tedavüle giren bozuk para ise 1 lira oldu.

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ETİKETLERDE 1 LİRA DÖNEMİ

Habertük’e konuşan bakkal esnafı 1 kuruş ve 5 kuruşun 3 yıldır piyasada kullanılmadığını dile getiriyor. Rakamların yuvarlanarak etiket fiyatı oluşturulduğunu kaydeden esnaflar, “Fiyatlar artık 1 lira üzerinden gidiyor. En düşük bakkalda satılan ürün 1 lira ile sakız var” diyor.

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Anahtar Kelimeler:
madeni para
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