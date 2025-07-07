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Madrid'ten Türkiye'ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor!

2013 senesinde İspanya’nın başkenti Madrid’te kurulan QuazzarTech tamamen elektrikli motosikler üretimi yapıyor. Avrupa’da elektrikli motosiklet pazarında önemli bir yer tutan QuazzerTech, Türkiye’de de iddialı! Elektrikli motosiket modellerindeki özellikler dikkat çekiyor.

Madrid'ten Türkiye'ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor!

Maksimum hız saatte 100 kilometre! 16 dereceye kadar yokuşları rahatlıkla çıkabiliyor. Bagaj kutusu imkanı var, o alanda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bataryayı evde de şarj edebiliyorsunuz. Quazzar App ile uzaktan takip edebiliyorsunuz, uzaktan çalıştırabiliyorsunuz.

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 1

Şehir içi, uzun menzil ve kurumsal modellerle Türkiye’ye giriş yapan QuazzarTech, akıllı mobilite teknolojileri de sunuyor. Uzaktan bağlantılı sistemler, mobil uygulama kontrolü bunlardan bazıları…

Marka ayrıca müşteriye yedek parça ve teknik destek imkanı da sunuyor. QuazzarTech’in Türkiye’de var olan iki modeli var. Biri E Divine diğeri ise Lite 02. Lite 02, B sınıfı ehliyetli vatandaşların da kullanımına uygun…

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 2

**- Gerçek Zamanlı GPS Takibi

  • Uzaktan Motor Açma/Kapama ve İmmobilizer Güvenlik Sistemi
  • Batarya Durumu ve Teknik Verilerin Canlı Takibi
    • Android ve IOS Uyumlu Mobil Uygulama ile Kolay Yönetim
    • Çevreci, Ekonomik ve Dijitalleştirilmiş Filo Çözümü
  • Akıllı Arıza Bildirim Sistemi**

QuazzarTech mobil uygulaması, Quazzar markalı elektrikli motosiklet ve scooter kullanıcıları için geliştirilmiş resmi bir araç yönetim platformudur. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, araç sahiplerine kapsamlı kontrol ve izleme imkânı sunuyor.

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 3

LİTE 02 ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: Qselectric 2000 W

Akü Tipi: Lityum 60V 30 Ah

Son Hız: 55-60 KM

Menzil: 75 KM

Şarj süresi: 2 hs. 80% 5hs.100%

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 4

E-DIVINE ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: QSelectric 4000 W

Akü Tipi: Lithium 72V 55 Ah

Akü Sistemi: Çıkarılabilir

Son Hız: 100/105 KM

Menzil: 100 KM

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 5

• Gerçek Zamanlı Konum Takibi: Araçlarınızın anlık konumunu harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

• Araç Durumu Değerlendirmesi: Akü seviyesi ve bağlantı durumu gibi bilgileri takip edebilirsiniz.

• Uzaktan Kumanda İşlevleri: Aracı uzaktan açma/kapama, koltuk ve bagaj kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

• Basit ve Sezgisel Arayüz: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz.

• Dokümantasyon Yönetimi: Araçla ilgili belgeleri ve servis süreçlerini dijital ortamda düzenleyip saklayabilirsiniz.

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 6

QuazzarTech Dünya’da 12 ülkede bireysel ve kurumsal 10.000’den fazla müşteriye ürün ve teknoloji hizmetleri sağlıyor.

• İspanya
• Portekiz
• İngiltere
• Türkiye
• Birleşik Arap Emirlikleri
• Romanya
• Rusya
• Kıbrıs
• Malezya
• Venezuela

Madrid ten Türkiye ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor! 7

Ayrıntılı bilgi için: https://quazzar.com.tr/

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet
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