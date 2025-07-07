Madrid'ten Türkiye'ye! Uzaktan çalıştırma, evde şarj... Hızı 100 kilometreye kadar çıkıyor!

Maksimum hız saatte 100 kilometre! 16 dereceye kadar yokuşları rahatlıkla çıkabiliyor. Bagaj kutusu imkanı var, o alanda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Bataryayı evde de şarj edebiliyorsunuz. Quazzar App ile uzaktan takip edebiliyorsunuz, uzaktan çalıştırabiliyorsunuz.

Şehir içi, uzun menzil ve kurumsal modellerle Türkiye’ye giriş yapan QuazzarTech, akıllı mobilite teknolojileri de sunuyor. Uzaktan bağlantılı sistemler, mobil uygulama kontrolü bunlardan bazıları…

Marka ayrıca müşteriye yedek parça ve teknik destek imkanı da sunuyor. QuazzarTech’in Türkiye’de var olan iki modeli var. Biri E Divine diğeri ise Lite 02. Lite 02, B sınıfı ehliyetli vatandaşların da kullanımına uygun…

**- Gerçek Zamanlı GPS Takibi

Uzaktan Motor Açma/Kapama ve İmmobilizer Güvenlik Sistemi

Batarya Durumu ve Teknik Verilerin Canlı Takibi Android ve IOS Uyumlu Mobil Uygulama ile Kolay Yönetim Çevreci, Ekonomik ve Dijitalleştirilmiş Filo Çözümü

Akıllı Arıza Bildirim Sistemi**

QuazzarTech mobil uygulaması, Quazzar markalı elektrikli motosiklet ve scooter kullanıcıları için geliştirilmiş resmi bir araç yönetim platformudur. Android ve iOS cihazlarda kullanılabilen bu uygulama, araç sahiplerine kapsamlı kontrol ve izleme imkânı sunuyor.

LİTE 02 ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: Qselectric 2000 W

Akü Tipi: Lityum 60V 30 Ah

Son Hız: 55-60 KM

Menzil: 75 KM

Şarj süresi: 2 hs. 80% 5hs.100%

E-DIVINE ÖZELLİKLERİ

Motor Gücü: QSelectric 4000 W

Akü Tipi: Lithium 72V 55 Ah

Akü Sistemi: Çıkarılabilir

Son Hız: 100/105 KM

Menzil: 100 KM

• Gerçek Zamanlı Konum Takibi: Araçlarınızın anlık konumunu harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

• Araç Durumu Değerlendirmesi: Akü seviyesi ve bağlantı durumu gibi bilgileri takip edebilirsiniz.

• Uzaktan Kumanda İşlevleri: Aracı uzaktan açma/kapama, koltuk ve bagaj kontrolü gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

• Basit ve Sezgisel Arayüz: Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde uygulamayı kolayca kullanabilirsiniz.

• Dokümantasyon Yönetimi: Araçla ilgili belgeleri ve servis süreçlerini dijital ortamda düzenleyip saklayabilirsiniz.

QuazzarTech Dünya’da 12 ülkede bireysel ve kurumsal 10.000’den fazla müşteriye ürün ve teknoloji hizmetleri sağlıyor.

• İspanya

• Portekiz

• İngiltere

• Türkiye

• Birleşik Arap Emirlikleri

• Romanya

• Rusya

• Kıbrıs

• Malezya

• Venezuela

Ayrıntılı bilgi için: https://quazzar.com.tr/