Magandalar artık cesaret edemiyor! Son iki ayda yüzde 92,6'lık düşüş

Trafik cezalarıyla ilgili yeni düzenleme 26 Şubat 2026'da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Kamuoyunda da geniş yankı uyandıran düzenlemenin ardından 27 Şubat-16 Nisan döneminde birçok kural ihlalinde belirgin düşüş yaşandığı görüldü.

İHLAL SAYISI GERİLEDİ

Verilere göre denetlenen araç sayısı yüzde 6,2 artarken, işlem yapılan araç sayısı yüzde 12,9 azaldı. Yani denetim sıklaştı ama ihlal sayısı geriledi.

YÜZDE 92,6'LIK DÜŞÜŞ

Yeni düzenleme sonrası en çarpıcı düşüş makas atma ihlalinde görüldü. Trafik güvenliğini doğrudan tehlikeye atan bu ihlal yüzde 92,6 azaldı.

Dur ihtarına uymayanların sayısı yüzde 65,3, hız ihlalleri yüzde 37,9, ehliyetsiz araç kullanımı ise yüzde 30,3 düştü. Araç kullanırken cep telefonu kuralını ihlal edenlerde yüzde 26,6, kırmızı ışık ihlalinde ise yüzde 9,9 azalma kaydedildi.

KAZALARDA DA DÜŞÜŞ VAR

Kanun sonrası sadece ihlaller değil, kazalar da geriledi. Yılın ilk dört ayında trafik kazası sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldı. Ölümlü kazalarda yüzde 16,2, trafikte günlük can kaybında ise yüzde 11,1 düşüş yaşandı.

CEZALAR ARTIK ÇOK DAHA AĞIR

Yeni düzenlemeyle hız sınırını aşanlara verilen ceza 2 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar çıkarıldı. Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, alkollü araç kullananlara 25 bin TL, uyuşturucu madde etkisinde direksiyon başına geçenlere ise 150 bin TL ceza uygulanıyor.

Makas ve drift atan sürücülere 90 bin TL para cezası kesiliyor. Ayrıca ehliyetlerine 60 gün el konuluyor, araçları da 30 gün trafikten men ediliyor.

Dur ihtarına uymamanın cezası ise 2 bin 270 TL’den 200 bin TL’ye yükseltildi. Trafikte saldırı amacıyla araç takip eden ya da araçtan inen sürücülere de 180 bin TL ceza verilecek.

Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin TL, ambulans ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlere 46 bin TL ceza kesilecek. Ölümlü veya yaralanmalı kazada olay yerinden ayrılanlar içinse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.