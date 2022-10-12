MAGNUM çekilişi canlı yayını 2022: Magnum çekiliş sonuçları canlı yayında belli oldu! İşte Magnum Maserati çekiliş sonuçları kazanan isim

Magnum çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması araştırılıyor. Magnum çekiliş sonuçlarına göre Maserati kazanan asil talihli Burak Fidan oldu. Yapılan açıklamada kazanan talihlilerin 15.10.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Ekinde ve magnum.com.tr’den duyurulacağı bildirildi. Asil talihliler, başvuru için en geç 30 Ekim; yedek talihliler ise, en geç 14 Kasım tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI CANLI YAYINDA BELLİ OLDU

Magnum çekiliş sonuçlarına göre Maserati kazanan isim Burak Fidan oldu. Yedek talihli ise İstanbul’dan Selahattin Acar oldu. Çekiliş sonuçları 15 Ekim’de magnum.com.tr’de duyurulacak.

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KAZANAN TALİHLİLER NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURMALI?

Asil talihliler, başvuru için en geç 30.10.2022; yedek talihliler ise, en geç 14.11.2022 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.



