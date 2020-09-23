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Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2020 17:08 | Son Güncelleme

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Bölge İdare Mahkemesi, İstanbulluların Marmaray'ı 7.75 TL yerine 3.5 TL'ye kullanmasını sağlayan İBB'nin Marmaray'ı İstanbulKart aktarma sistemine dahil eden UKOME kararını haklı buldu" açıklamasında bulundu.

Mahkemeden Marmaray'da aktarma fiyatlarına ilişkin karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Marmaray İstanbulKart aktarma sistemine dahil edildi" dedi.

Ongun açıklamasında, "İndirim hayırlı olsun. Bölge İdare Mahkemesi, İstanbulluların Marmaray'ı 7.75 TL yerine 3.5 TL'ye kullanmasını sağlayan İBB'nin Marmaray'ı İstanbulKart aktarma sistemine dahil eden UKOME kararını haklı buldu. İBB, İstanbulluların faydasını savunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AYM NEDEN OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ BOĞAZ İÇİN TÜNELİ VE TÜV TÜRK BUNUN GİBİ YERLEREDE BAKMIYOR HALA ANAYASA MAHKEMESİ BU İŞLETMELERE BAKIP BU HALKIN HAKKINI KORUMUYOR........
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