FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

"Mahkemeden ne geldi" diye tıklayanlar tuzağa düşüyor: Sahte e-tebligat uyarısı!

Dolandırıcılar bu kez Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’ni (UETS) taklit etti. Mahkeme veya noterden gönderilmiş izlenimi verilen sahte e-postalardaki bağlantıya tıklayanlar, gerçeğinden ayırt edilmesi güç bir e-Devlet ekranına yönlendiriliyor. Uzmanlar tek bir dikkatsizliğin hem kişisel bilgileri hem de cihazın kontrolünü dolandırıcılara teslim edebileceği uyarısında bulundu.

"Mahkemeden ne geldi" diye tıklayanlar tuzağa düşüyor: Sahte e-tebligat uyarısı!

E-posta kutusuna düşen “Hakkınızda tebligat var” uyarısı, insanı ne olduğunu öğrenmek için düşünmeden bağlantıya tıklamaya sürükleyebiliyor. Dolandırıcılar da tam olarak bu korku ve panik duygusunu kullanıyor. UETS’nin logo ve tasarımını taklit eden sahte e-postalarla kullanıcılar birebir kopyalanmış e-Devlet sayfasına yönlendiriliyor; buraya girilen kimlik ve şifre bilgileri doğrudan saldırganların eline geçiyor. Tehlike bununla da sınırlı kalmıyor. Excel dosyası görünümünde gönderilen zararlı yazılımlar, telefon ve bilgisayarların uzaktan ele geçirilmesine kadar uzanan yeni bir dolandırıcılık zincirinin kapısını açıyor.

ZARARLI YAZILIMLARLA CİHAZLARIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRİYORLAR

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların bu kez UETS'yi taklit ederek vatandaşları hedef aldığını söyledi. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte e-postalarla kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların, zararlı yazılımlar aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayarların kontrolünü de ele geçirebildiğini belirten Kırık, vatandaşlara yalnızca resmi internet adresleri üzerinden işlem yapmaları uyarısında bulundu.

"LOGOLARI DA TAKLİT ETMİŞLER"

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu seferki yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde karşımıza çıktı" dedi. UETS'nin birebir kopyalandığını belirten Kırık, mahkeme ya da noterden gönderilmiş izlenimi veren e-postalarla vatandaşların korku ve panik duygusunun istismar edildiğini ifade etti. Kırık, "Logoları da taklit etmişler. Biz de 'Mahkemeden ne gelmiş, noterden ne gelmiş' diyerek otomatik olarak bağlantıya tıklıyoruz. Sorun da tam bundan sonra başlıyor" diye konuştu.

"Mahkemeden ne geldi" diye tıklayanlar tuzağa düşüyor: Sahte e-tebligat uyarısı! 1

SAHTE E-DEVLET SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

Bağlantıya tıklayan kullanıcıların gerçeğine çok benzeyen sahte e-Devlet ekranına yönlendirildiğini anlatan Kırık, bu aşamadan sonra girilen kimlik ve şifre bilgilerinin doğrudan siber saldırganların eline geçtiğini söyledi. e-Devlet hesaplarında kişisel verilerden banka ve iletişim bilgilerine kadar çok sayıda kritik bilginin bulunduğunu belirten Kırık, "TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra bilgileriniz doğrudan siber korsanların veri tabanına aktarılıyor. Daha sonra bu bilgiler sizin adınıza dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor" dedi.

"KRİPTO PARA ÜZERİNDEN FİDYE TALEP EDİYORLAR"

Sahte e-postalara eklenen Excel dosyalarının da yeni bir risk oluşturduğunu belirten Kırık, dosyaların aslında uzaktan erişim sağlayan Truva atı (RAT) yazılımı içerdiğini söyledi. Kırık, "Excel dosyası gibi görünen bu yazılımla cihazlarınıza erişim sağlıyorlar. Hem e-Devlet şifrenizi hem cihazınızın kontrolünü ele geçiriyorlar. Daha sonra kişisel verilerinizi kullanmakla tehdit ederek sizden kripto para üzerinden fidye talep ediyorlar" diye konuştu.

"Mahkemeden ne geldi" diye tıklayanlar tuzağa düşüyor: Sahte e-tebligat uyarısı! 2

"GÖNDEREN ADRESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Vatandaşların görünen gönderen adına aldanmaması gerektiğini vurgulayan Kırık, dolandırıcıların e-posta gönderici adını kolaylıkla değiştirebildiğini söyledi. Resmi kurumların 'gov.tr' uzantısını kullandığını hatırlatan Kırık, "E-postanın üzerine tıklayarak gerçek gönderen adresini mutlaka kontrol edin. 'gov.tr' dışında farklı uzantılar gördüğünüzde bu mesajlara hiçbir şekilde itibar etmeyin" dedi.

"RESMİ SİTELERDEN GİRİŞ YAPIN"

Vatandaşların e-posta veya SMS ile gelen bağlantıları kullanmaması gerektiğini belirten Kırık, "Tebligat sistemine internet üzerinden zaten erişebilirsiniz. Gelen bağlantıya tıklamanıza gerek yok. Bizzat e-Devlet mobil uygulamasını kullanın ya da adres çubuğuna 'turkiye.gov.tr' yazarak giriş yapın. Size 'noterden ihtar var', 'mahkemeden dosya açıldı' gibi gelen mesajlara asla itibar etmeyin" diye konuştu. Dolandırıcılık mağdurlarının vakit kaybetmeden e-Devlet şifrelerini değiştirmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Kırık, zararlı yazılımın bulaştığından şüphe edilen telefon, bilgisayar ve tabletlerin de formatlanmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Migros'tan büyük hamle! Dev market zinciri el değiştirdiMigros'tan büyük hamle! Dev market zinciri el değiştirdi
Aspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildiAspendos'ta 2 bin 400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi

Anahtar Kelimeler:
e-devlet mahkeme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
iyi ki alınları secdeye değiyor, ya değmeseydi!
Kim derse desin kesin bu tiplere çaydırıcı olması için çok ağır cezaların verilmesi lazım
yahu devlet değil misin. bu dolandırıcıları bulunca en ağır cezayı ver. ellerindeki tüm malvarlıklarını ve vatandaşlıkları varsa onu bile ellerinden al. eğer ki idam edemiyorsan en ağır şartlarda çalıştır.
En Çok Okunan Haberler
Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Kulisler bir kez daha hareketlendi! Cemil Tugay'dan 'Whatsapp' hamlesi

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Yer: Fatih... Soru sorma bahanesiyle yaklaşıp bıçakla polise saldırdı! Korkunç anlar kamerada

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Bir sigara grubuna daha zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.