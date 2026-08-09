"Mahkemeden ne geldi" diye tıklayanlar tuzağa düşüyor: Sahte e-tebligat uyarısı!

E-posta kutusuna düşen “Hakkınızda tebligat var” uyarısı, insanı ne olduğunu öğrenmek için düşünmeden bağlantıya tıklamaya sürükleyebiliyor. Dolandırıcılar da tam olarak bu korku ve panik duygusunu kullanıyor. UETS’nin logo ve tasarımını taklit eden sahte e-postalarla kullanıcılar birebir kopyalanmış e-Devlet sayfasına yönlendiriliyor; buraya girilen kimlik ve şifre bilgileri doğrudan saldırganların eline geçiyor. Tehlike bununla da sınırlı kalmıyor. Excel dosyası görünümünde gönderilen zararlı yazılımlar, telefon ve bilgisayarların uzaktan ele geçirilmesine kadar uzanan yeni bir dolandırıcılık zincirinin kapısını açıyor.

ZARARLI YAZILIMLARLA CİHAZLARIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİRİYORLAR

Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dolandırıcıların bu kez UETS'yi taklit ederek vatandaşları hedef aldığını söyledi. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç sahte e-postalarla kullanıcıların e-Devlet bilgilerini ele geçirmeye çalışan dolandırıcıların, zararlı yazılımlar aracılığıyla telefon, tablet ve bilgisayarların kontrolünü de ele geçirebildiğini belirten Kırık, vatandaşlara yalnızca resmi internet adresleri üzerinden işlem yapmaları uyarısında bulundu.

"LOGOLARI DA TAKLİT ETMİŞLER"

Dolandırıcıların her geçen gün farklı yöntemler geliştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Murat Kırık, "Bu seferki yöntem şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde karşımıza çıktı" dedi. UETS'nin birebir kopyalandığını belirten Kırık, mahkeme ya da noterden gönderilmiş izlenimi veren e-postalarla vatandaşların korku ve panik duygusunun istismar edildiğini ifade etti. Kırık, "Logoları da taklit etmişler. Biz de 'Mahkemeden ne gelmiş, noterden ne gelmiş' diyerek otomatik olarak bağlantıya tıklıyoruz. Sorun da tam bundan sonra başlıyor" diye konuştu.

SAHTE E-DEVLET SAYFASINA YÖNLENDİRİYORLAR

Bağlantıya tıklayan kullanıcıların gerçeğine çok benzeyen sahte e-Devlet ekranına yönlendirildiğini anlatan Kırık, bu aşamadan sonra girilen kimlik ve şifre bilgilerinin doğrudan siber saldırganların eline geçtiğini söyledi. e-Devlet hesaplarında kişisel verilerden banka ve iletişim bilgilerine kadar çok sayıda kritik bilginin bulunduğunu belirten Kırık, "TC kimlik numaranızı ve e-Devlet şifrenizi girdikten sonra bilgileriniz doğrudan siber korsanların veri tabanına aktarılıyor. Daha sonra bu bilgiler sizin adınıza dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılıyor" dedi.

"KRİPTO PARA ÜZERİNDEN FİDYE TALEP EDİYORLAR"

Sahte e-postalara eklenen Excel dosyalarının da yeni bir risk oluşturduğunu belirten Kırık, dosyaların aslında uzaktan erişim sağlayan Truva atı (RAT) yazılımı içerdiğini söyledi. Kırık, "Excel dosyası gibi görünen bu yazılımla cihazlarınıza erişim sağlıyorlar. Hem e-Devlet şifrenizi hem cihazınızın kontrolünü ele geçiriyorlar. Daha sonra kişisel verilerinizi kullanmakla tehdit ederek sizden kripto para üzerinden fidye talep ediyorlar" diye konuştu.

"GÖNDEREN ADRESİNİ MUTLAKA KONTROL EDİN"

Vatandaşların görünen gönderen adına aldanmaması gerektiğini vurgulayan Kırık, dolandırıcıların e-posta gönderici adını kolaylıkla değiştirebildiğini söyledi. Resmi kurumların 'gov.tr' uzantısını kullandığını hatırlatan Kırık, "E-postanın üzerine tıklayarak gerçek gönderen adresini mutlaka kontrol edin. 'gov.tr' dışında farklı uzantılar gördüğünüzde bu mesajlara hiçbir şekilde itibar etmeyin" dedi.

"RESMİ SİTELERDEN GİRİŞ YAPIN"

Vatandaşların e-posta veya SMS ile gelen bağlantıları kullanmaması gerektiğini belirten Kırık, "Tebligat sistemine internet üzerinden zaten erişebilirsiniz. Gelen bağlantıya tıklamanıza gerek yok. Bizzat e-Devlet mobil uygulamasını kullanın ya da adres çubuğuna 'turkiye.gov.tr' yazarak giriş yapın. Size 'noterden ihtar var', 'mahkemeden dosya açıldı' gibi gelen mesajlara asla itibar etmeyin" diye konuştu. Dolandırıcılık mağdurlarının vakit kaybetmeden e-Devlet şifrelerini değiştirmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması gerektiğini belirten Kırık, zararlı yazılımın bulaştığından şüphe edilen telefon, bilgisayar ve tabletlerin de formatlanmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır