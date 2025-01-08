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Mahkemeden özel okulda "yemek ücreti" kararı: Fazladan aldığı parayı faiziyle ödeyecek!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.01.2025 15:25
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Özel okul ücretlerine gelen zamlar velileri zorlarken İzmir'de bir veli yemek ücretini ödemediği gerekçesiyle bursu kesilen öğrencisi için okula açtığı davayı kazandı. İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, ailesi okul yemek ücretini ödemek istemeyen öğrencinin yüzde 75'lik bursunu yüzde 25'e düşüren özel okulun fazladan aldığı parayı, aileye iade etmesine hükmetti.

Mahkemeden özel okulda "yemek ücreti" kararı: Fazladan aldığı parayı faiziyle ödeyecek!

Menemen ilçesindeki özel bir okuldan 4 yıl önce yüzde 75 burs kazanan öğrencinin annesi Rahşan Aygörmez, oğlu 8. sınıftayken pahalı bulmaları nedeniyle yemek hizmeti almak istemediklerini okul yönetimine bildirdi.

Önce ret cevabı verilen Aygörmez'in talebi daha sonra kabul edildi. Aygörmez, bundan sonra oğlunun kazandığı yüzde 75'lik bursun "finansal indirim" adıyla yüzde 25'e indirilmesi üzerine okula düşen burs nedeniyle fazladan ödediği ücretin iadesi için Çiğli İlçe Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesinin ardından özel okul, İzmir 5. Tüketici Mahkemesine itirazda bulundu. Mahkeme, tüketici Aygörmez'i haklı buldu ve fazla ödediği 27 bin 438 liranın kendisine iadesine hükmetti.

"AİLELER HAKLARINI ARAMAKTAN VAZGEÇMESİN"

Anne Aygörmez, özel okulun hakem heyetinin kararına itiraz ettiğini ve buna karşılık olarak savunma yaptıklarını söyledi.

Mahkemede kendilerinin haklı bulunduğunu belirten Aygörmez, "Bir buçuk yıl sonra süreç sonuçlandı ve faiziyle birlikte parayı geri aldım." dedi.

Hakkını aramaktan vazgeçmediğini dile getiren Aygörmez, "Aileler haklarını aramaktan kesinlikle vazgeçmesinler. Mahkemeyse mahkeme, davaysa dava. Sonunda inşallah onların lehlerine olur. 'Biz böyle bir şey yaparsak çocuğumuza okulda mobbing uygulanır mı, baskı olur mu' diye hiç endişe etmesinler, hiç öyle bir şey olmadı." diye konuştu.

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Mustafa Kaptan da özel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim fiyatlarının belirlenmesi noktasında yönetmelik çıkarıldığını anımsattı.

Yönetmeliğe göre artış miktarının Milli Eğitim Bakanlığınca ilan edildiğini aktaran Kaptan, şunları kaydetti:

"Söz konusu uyuşmazlıkta sözleşmeyle tespit edilen bir bedel var. Mahkemenin kararı hukuka uygun çünkü yasada açıkça yer almıştır. Velilerin rızası olmadıkça kurum kırtasiye, eğitim, yemek gibi hizmetleri vermez, veremez. Ancak velilerin rızası olduğu takdirde yine onlar için belirlenmiş tutar oranında ücrete hükmedilir. Velinin istemediği bir hizmet söz konusu, o hizmeti dayatmayla, aradaki yüksek bedelle ortaya çıkan bir farklılık var. O farklılığın giderilmesi, adaleti sağlamıştır."

(AA)

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
özel okul
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