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Makinist eğitimleri için yerli simülasyon sistemi geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, SİMURAY-KBÜ Projesi ile tren makinisti eğitimlerinde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanım tabanlı gerçekçi bir raylı sistem araç kabin simülasyon sistemi geliştirileceğini bildirdi.

Makinist eğitimleri için yerli simülasyon sistemi geliştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Karabük Üniversitesi tarafından geliştirilen, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM) tarafından desteklenmeye hak kazanan SİMURAY-KBÜ Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Projeyle tren makinisti eğitimlerinde kullanılmak üzere yerli yazılım ve donanım tabanlı gerçekçi raylı sistem araç kabin simülasyon sistemi geliştirileceğini belirten Uraloğlu, bu kapsamda Karabük Üniversitesi Eskipazar Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim platformu kurulacağını ifade etti.

Uraloğlu, söz konusu platformun, fiziksel makinist kabini, kabin içi kontrol sistemleri, görsel sürüş simülasyon yazılımı, eğitmen kontrol ve izleme arayüzü, yapay zeka destekli performans değerlendirme modülü ve eğitim senaryolarından oluşacağını anlattı.

Projeyle öğrencilerin gerçek tren sürüşüne yakın bir ortamda eğitim alacağını vurgulayan Uraloğlu, "SİMURAY-KBÜ Projesi ile makinist adaylarımız gerçek sürüş koşullarını eğitim sürecinde deneyimleyebilecek. Adaylarımız hız kontrolü, frenleme, sinyal takibi, istasyon yaklaşımı, duruş hassasiyeti, acil durum yönetimi ve operasyonel karar verme süreçlerini laboratuvar ortamında uygulamalı olarak öğrenecek." değerlendirmesinde bulundu.

GERÇEK ZAMANLI VERİ İLETİŞİMİ KURULACAK

Uraloğlu, projede programlanabilir mantıksal denetleyici (PLC) ve mikro denetleyici tabanlı kontrol altyapısıyla simülasyon yazılımı arasında gerçek zamanlı veri iletişimi kurulacağını, fiziksel kumandalar üzerinden verilen komutların doğrudan simülasyon ortamına aktarılacağı bilgisini verdi.

Bu sayede hızlanma, yavaşlama, frenleme, sinyal takibi ve istasyon yaklaşımı gibi sürüş davranışlarının etkileşimli şekilde uygulanabileceğinin altını çizen Uraloğlu, öğrencilerin mezun olmadan önce gerçek işletme koşullarına yakın bir eğitim sürecinden geçeceğini bildirdi.

YAPAY ZEKAYLA PERFORMANS ÖLÇÜLECEK

Uraloğlu, geliştirilecek yapay zeka destekli değerlendirme sistemiyle öğrencilerin sürüş performanslarının analiz edileceğini, eğitim sürecinin daha verimli ve ölçülebilir hale geleceğini vurguladı.

Karabük Üniversitesi bünyesinde kurulacak Raylı Sistem Teknolojileri ve Sürüş Simülasyonu Laboratuvarı'nın sürüş eğitiminin yanı sıra insan-makine etkileşimi, sinyalizasyon farkındalığı, araç içi sistemler ve yolcu güvenliği alanlarında da uygulamalı eğitim imkanı sunacağını ifade eden Uraloğlu, projenin raylı sistemler alanındaki eğitim ve araştırma kapasitesini güçlendireceğini anlattı.

Uraloğlu, projenin UDHAM tarafından yürütülen ve toplam 500 milyon lira bütçeye sahip Raylı Sistem Teknolojileri Çağrı Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan 29 proje arasında yer aldığını belirterek, bu sayede raylı sistemlerde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesini, AR-GE kapasitesinin artırılmasını ve sektörün uluslararası rekabet gücünün güçlendirilmesini hedeflediklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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