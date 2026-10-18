Malatya'da elma hasadı başladı! 20 bin ton rekolte bekleniyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yetiştirilen 4 farklı elma çeşidinde bu yıl 20 bin tonluk üretim bekleniyor. Kalite ve aroma açısından verimli bir sezon geçiren üreticiler, düşük alım fiyatları ve soğuk hava deposu yetersizliği nedeniyle ürünlerini pazarlamakta zorlanıyor.

DOĞANŞEHİR'DE 4 ÇEŞİT ELMA ÜRETİLİYOR

Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede golden, star, granny smith ve misket olmak üzere 4 farklı elma çeşidinin yetiştirildiğini belirtti. Bu yıl hasat dönemine girildiğini ifade eden Tanışık, ürünlerin hem aroma hem de kalite bakımından verimli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Elmalarda kara leke ve kurt bulunmamasının ürün kalitesine olumlu yansıdığını kaydeden Tanışık, bu yıl yaklaşık 20 bin ton rekolte beklediklerini açıkladı. Ancak üreticilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birinin düşük fiyatlar olduğunu vurguladı.

ELMA FİYATLARI ÜRETİCİYİ ZORLUYOR

İlçede meyve suyu üretiminde kullanılacak elmanın kilogramı 2,5 liradan, sofralık elmanın kilogramı ise 10 liradan alıcı buluyor. Soğuk hava deposu kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle ürünlerini muhafaza edemediklerini belirten Tanışık, elmaların doğrudan pazara sunulmak zorunda kaldığını ifade etti.

Ürünlerin hak ettiği değeri bulması için Doğanşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çeşitli adımlar attıklarını belirten Tanışık, depolama imkânlarının geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

DOĞANŞEHİR ELMASI İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU

Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, ilçede yetiştirilen elmanın markalaşması ve tanıtılması için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Hasat döneminde çiftçilere destek verdiklerini aktaran Bayram, Doğanşehir elmasının coğrafi işaret tescil belgesi alması için Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacak tüm evrakların hazırlandığını ve başvurunun yapıldığını açıkladı. Bayram, amaçlarının kaliteli ve lezzetli Doğanşehir elmasını Türkiye genelinde hak ettiği şekilde tanıtmak olduğunu ifade etti.

Bayram ayrıca, ilçedeki soğuk hava deposu projesi üzerinde Doğanşehir Ziraat Odası ile ortak çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır