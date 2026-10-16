FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Malatya kayısısından 2 ayda 46 milyon dolarlık ihracat

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, 2026 kuru kayısı sezonunda Ağustos ve Eylül aylarında toplam 10 bin 300 ton ihracat gerçekleştirildiğini ve 46 milyon doların üzerinde gelir elde edildiğini belirterek, Ekim ayında ihracatın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Malatya kayısısından 2 ayda 46 milyon dolarlık ihracat

Malatya ekonomisinin önemli gelir kaynaklarından kuru kayısıda 2026 yılı yeni sezon ihracat rakamları belli oldu. 1 Ağustos itibarıyla başlayan sezonda Ağustos ayında 3 bin 500 ton, Eylül ayında ise 6 bin 800 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sezonun başlangıcında iklim şartları nedeniyle yaşanan gecikmelerin ve kükürt kalıntıları konusundaki hassas çalışmaların ihracat sürecini etkilediğini belirtti. Özcan, Ağustos ayında gerçekleştirilen yaklaşık 3 bin 500 ton ihracattan 25 milyon doların üzerinde gelir elde edildiğini kaydetti.

Malatya kayısısından 2 ayda 46 milyon dolarlık ihracat 1

"TOPLAM GELİRİMİZ 46 MİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI"

Eylül ayında ihracatın hız kazandığını ifade eden Özcan, "Ağustos ayındaki 3 bin 500 tonluk miktar ile Eylül ayındaki 6 bin 800 tonu birleştirdiğimizde toplam gelirimiz 46 milyon doların üzerine çıktı. Bu rakamlar, birim fiyatlarımızın ve ihracat ortalamalarımızın ciddi anlamda iyileştiğini gösteriyor" dedi

Malatya kayısısından 2 ayda 46 milyon dolarlık ihracat 2

EKİM AYINDA İHRACATIN ARTMASI BEKLENİYOR

Ekim ayının ilk 10 günündeki ihracat hareketliliğinin olumlu olduğunu ifade eden Özcan, bu ay gerçekleştirilecek ihracatın Eylül ayı rakamlarını geride bırakmasını beklediklerini söyledi. Özcan, kuru kayısının tüketiciye hızlı ve kaliteli şekilde ulaştırılması için gerekli altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Malatya kayısısından 2 ayda 46 milyon dolarlık ihracat 3

2025'TEKİ KAYIPLARIN ARDINDAN YENİ SEZON BEKLENTİSİ

2025 yılında yaşanan rekolte kayıplarının sektörü olumsuz etkilediğini hatırlatan Özcan, önceki yıldan kalan ürünlerle ihracatın sürdürülmeye çalışıldığını belirtti. Hem ekonomik hem de rekolte bakımından ciddi kayıplar yaşandığını kaydeden Özcan, 2026 yılı mahsulüyle birlikte Ekim, Kasım ve Aralık aylarının güçlü ihracat rakamlarıyla tamamlanmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2027 Ocak ayı emekli zammı hesaplandı! En düşük maaş ne kadar olacak?2027 Ocak ayı emekli zammı hesaplandı! En düşük maaş ne kadar olacak?
Otomotiv piyasasında rüzgar tersine döndü! Yerli araçlar yükselişteOtomotiv piyasasında rüzgar tersine döndü! Yerli araçlar yükselişte

Anahtar Kelimeler:
kayısı Malatya İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Sultangazi'de korkutan görüntü! Mahalleli diken üstünde

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

Bakan Kurum: "İstanbul'da 6 güzergah trafiğe kapatıldı"

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) TSG Hoffenheim - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Bayhan'dan din değiştirdiği iddialarına yanıt!

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Cep telefonlarında taksit sınırı değişti: Yeni limitler açıklandı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

Türkiye Sigorta Genel Müdürü istifa etti! Mal varlığına tedbir konuldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.