Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğünden kayısı üreticilerine hastalık uyarısı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre kayısıda her yıl görülen hastalıklara karşı üreticilerin bilinçli şekilde hareket etmelerinin ve koruyucu mücadele yöntemlerini uygulamalarının gerektiği belirtildi.

Açıklamada, hastalıkların kayısı ağaçlarında oluşturduğu zararlara karşı alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bu hastalıklara karşı mücadele, kültürel önlemler ve kimyasal yöntemlerle yapılır. Kültürel önlemler kapsamında hasattan sonra hastalıklı tomurcukları bulunduran ve kanser yaraları bulunan dallar, bulaşık kısmın alt tarafında sağlıklı bir dal üzerinden kesilerek bahçeden uzaklaştırılmalıdır. Budamada kullanılan aletler her seferinde yüzde 10'luk sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) çözeltisine daldırılarak dezenfekte edilmelidir. Kimyasal mücadele, sonbaharda yaprakların yüzde 75-80'i döküldüğünde yapılır. Sürgün ve dal yanıklığı ile bulaşık bahçelerde mutlaka yüzde 3'lük bordo bulamacı kullanılmalıdır.

Sadece yaprak delen (çil) hastalığıyla bulaşık bahçelerde ise bakırlı preparatlardan biri veya bordo bulamacı ile ilaçlama yapılmalıdır."

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır