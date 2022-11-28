FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Malatya TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Malatya Yazıhan, Darende, Kuluncak, Pütürge KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Malatya TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Malatya Yazıhan, Darende, Kuluncak, Pütürge KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

28.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ'nin kura çekilişleri devam ediyor. Bugün Malatya Yazıhan, Darende, Kuluncak, Pütürge projelerindeki konutlar sahiplerini bulacak. Malatya TOKİ kura çekilişi kurumun YouTube sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanacak. Peki, Malatya TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Hak kazananlar kimler? İşte tüm detaylar...

Malatya TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Malatya Yazıhan, Darende, Kuluncak, Pütürge KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Malatya TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Bugün Yazıhan 2. Etap, Darende, Kuluncak, Pütürge 2. Etap projelerinin kurası çekilecek. Projelere başvuru yapanlar kura çekim törenini canlı olarak izleyebilecek. Malatya TOKİ kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

TOKİ MALATYA KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Malatya kura çekimi bugün Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi ise kurumun YouTube sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanacak.

MALATYA TOKİ KURASINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Malatya TOKİ

TOKİ MALATYA PROJELERİ NEREDE?

MALATYA YAZIHAN 2. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA DARENDE BALABAN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA KULUNCAK 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA PÜTÜRGE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ MALATYA KURA SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

TOKİ Malatya sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelen zam sonrası akın ettiler!Gelen zam sonrası akın ettiler!
Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi Milyonları sevindiren 5 puanlık pirim düzenlemesi
Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti!
Anahtar Kelimeler:
kura sonuçları malatya toki toki malatya

En Çok Okunan Haberler

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

Özel sektör çalışanlarına 1000 TL'lik doğal gaz yardımı!

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

''Adama bıçağı sapladı!'' Gerginlik stadyum dışına sıçradı...

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Nereden baksan ele alınacak gibi değil pislik"

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

600 bin kişinin beklediği gün geldi!

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Metabolizmayı canavar gibi yapıyor, yağları bomba gibi patlatıyor!

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.