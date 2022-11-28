Malatya TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ Malatya Yazıhan, Darende, Kuluncak, Pütürge KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Malatya TOKİ kura çekilişi devam ediyor. Bugün Yazıhan 2. Etap, Darende, Kuluncak, Pütürge 2. Etap projelerinin kurası çekilecek. Projelere başvuru yapanlar kura çekim törenini canlı olarak izleyebilecek. Malatya TOKİ kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...
TOKİ Malatya kura çekimi bugün Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimi ise kurumun YouTube sayfası üzerinde canlı olarak yayınlanacak.
MALATYA YAZIHAN 2. ETAP 150 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA DARENDE BALABAN 120 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA KULUNCAK 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
MALATYA PÜTÜRGE 2. ETAP 100 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ
TOKİ Malatya sonuçları isim listesi, kuranın tamamlanmasının ardından yayınlanacak. İsim listesine TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.