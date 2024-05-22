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Maliye ihbar için harekete geçti! Artık WhatsApp, X ve Instagram da dahil!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 15:14
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışı ekonomiyle mücadele çalışmaları hızlandırdı. Maliye, ihbar kanallarını genişlettiğini duyurdu. Vatandaşlar artık ihbarlarını WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya kanallarından da yapabilecek. İhbar edilebilecek konular arasında düşük KDV oranı uygulanması, fiş/fatura verilmemesi, personel ücretinin elden ödenmesi gibi başlıklar yer alıyor.

Maliye ihbar için harekete geçti! Artık WhatsApp, X ve Instagram da dahil!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni bir adım daha attı. Maliye vatandaşların daha kolay ve daha hızlı' ihbarda bulunabilmesi için ihbar kanallarına WhatsApp, X ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını da ekledi. 10 konuda ihbarlar duyurulan ihbar kanallarından kabul edilecek.

7/24 İHBAR EDİLEBİLECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülen kayıt dışı ekonomi ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızın ihbar ve şikâyetlerini kolay, hızlı ve istedikleri her an (7/24) yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla ihbar kanallarına ilişkin olarak; resmi internet sayfamız (gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr), GİB Mobil ve Vergi İletişim Merkezi (189) hizmetleri güncellenmiştir." denildi.

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ARTIK WHATSAPP, X VE INSTAGRAM'DAN DA İHBAR KABUL EDİLECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, BİP Vergi İhbarı Servisi, X ve Instagram İhbar Hesapları (“gibihbar” üzerinden “DM-Direkt Mesaj” yoluyla) ve WhatsApp İhbar Hattı (0 552 189 0 189) hizmete açılmıştır.

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KANALLARDAN İHBAR EDİLEBİLECEK KONULAR

-Düşük KDV Oranı Uygulanması
-IBAN / PTT Çeki Yolu ile Ödeme Talep Edilmesi
-Fiş/Fatura Verilmemesi
-Başka İşletmenin POS Cihazının Kullanılması
-Mükellefiyet Kaydının Olmaması
-Sahte/ Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi veya Kullanılması
-Personel Ücretinin Elden Ödenmesi
-Kira Gelirinin Beyan Edilmemesi
-Tapu Harcının Eksik Ödenmesi
-Kaçak Ürün Satışının Yapılması

Denetim işlemleri hakkında bilgi talep etmek isteyen vatandaşlarımızın ihbar ve şikâyetlerini, Vergi İletişim Merkezi ihbar hattını (189) arayarak ya da gib.gov.tr veya Dijital Vergi Dairesinde (dijital.gib.gov.tr) yer alan Vergi İhbarı bölümünden kayıt numarası alarak yapmaları gerekmektedir."


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Anahtar Kelimeler:
whatsapp Maliye ihbar
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