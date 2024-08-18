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Maliye'nin kayıt dışılık ile mücadelesi devam ediyor: Sırada mobilya sektörü var!

18.08.2024 12:12
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Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışılık ile mücadele son hız devam ediyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına bu sefer de mobilya sektörü takıldı. Başkanlığın 29 ilde eş zamanlı yaptığı operasyonda yaklaşık olarak 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Maliye'nin kayıt dışılık ile mücadelesi devam ediyor: Sırada mobilya sektörü var!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ile mücadelesi son hız devam ediyor. Elden kira ödemekten IBAN ile ödeme yapmaya kadar türlü türlü ceza kesintileri yaşanıyorken Gelir İdaresi Başkanlığı'nın radarına mobilya sektörü girdi.

Başkanlık, ülke genelinde eş zamanlı olarak sürdürdüğü denetimler kapsamını sürdürürken; İstanbul'da MODOKO ve MASKO, Ankara'da da Siteler gibi yerler başta olmak üzere, üretimin yoğun olduğu 29 kentte faaliyette bulunan mükelleflere denetim gerçekleştirildi.

Bir ay boyunca yapılan saha denetimlerinde mobilya imalatçıları ve imalata katkıda bulunan ilişkili sektörlere de incelendi.

Bu kapsamda, ağaç ve orman ürünleri toptan satışı, ham mobilya imalatı, kesim, boya, vernik gibi fason iş yapanlar, hırdavatçılar, kumaş ve sünger gibi yardımcı ürünleri satanlar, avize, cam, aksesuar, halı, kilim, perde satışı yapanlarla toptan ve perakende mobilya satışı gerçekleştirenler denetlendi.

TÜM HUSUSLAR KONTROL EDİLDİ: 23 MİLYON CEZA KESİLDİ

Denetimlerde, kayıt dışı faaliyet, işletmeye ait olmayan POS cihazı kullanımı, IBAN aracılığıyla yapılan tahsilatlarda belge düzenlenmesi, başkasına ait banka hesapları üzerinden tahsilat yapılması, işletmede belge düzenine uyum, doğru KDV oranı uygulanması, kayıt dışı işçi çalıştırılması ile iş yeri kira bedelinin banka kanalıyla ödenmesi gibi hususlar kontrol edildi.

Buna göre, bir ay boyunca mobilya ve bağlantılı sektörlerde 17 bin 258 mükellef denetlendi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi.

Denetimlerde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit edildi, 61 mükellefte KDV oranlarının uygulanmasına ilişkin uyumsuzluk bulundu.
Ekipler, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığını, 61 mükellefin de işletmeye ait olmayan POS cihazı kullandığını tespit etti.

52 İŞÇİNİN KAYIT DIŞI ÇALIŞTIĞI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde 463 iş yerinin mükellefiyet kaydı olmadan çalıştığı saptanırken 52 işçinin kayıt dışı çalıştığı görüldü ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildi.
Gelir İdaresi, iş yerlerinin giriş çıkışlarında sevkiyat yapan araçların gerekli belge düzenine uyup uymadığını da eş zamanlı kontrol etti.

Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen ve kayıt uyumsuzluğu bulunan firmalarda fiili envanter çalışması yapılarak, mal sayımı gerçekleştirildi.

Ekiplerce yapılan tespitler tasnif edilerek gerekli vergi incelemelerine de başlandı.

"DENETİMLER ARTACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi.
Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, "Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak' demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz." dedi.

Şimşek, kayıt dışılıkla her alanda etkin yöntemlerle mücadele ettiklerine dikkati çekerek, dürüst mükelleflerin her zaman yanında olduklarını vurguladı.
Maliye ekiplerinin sürekli sahada olacağını dile getiren Şimşek, hedefin vergide adalet ve etkinlik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AABu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Maliye mobilya
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