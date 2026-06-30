"Maliyeti 1,5 Lira" denildi, eleştiriler büyüdü! İşte işletmelerin yanıtı

Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden biri olan çayın fiyatı yeniden tartışma konusu oldu. Show TV'nin haberine göre, Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın, "Bir bardak çayın maliyeti 1,5 lira" açıklamasının ardından gözler kafe ve çay ocaklarındaki fiyatlara çevrildi.

İstanbul'da çayın fiyatı bulunduğu semte ve işletme türüne göre büyük farklılık gösteriyor. Vatandaşların aktardığına göre bazı kahvehanelerde 20-30 liraya çay içmek mümkün olurken, sahil bölgeleri ve popüler kafelerde fiyatlar 90-100 liraya kadar çıkabiliyor.

İŞLETMECİLER: FİYATI GİDERLER BELİRLİYOR

İşletme sahipleri ise yalnızca çayın maliyetine bakılarak fiyat değerlendirmesi yapılamayacağını savunuyor. Kira, elektrik, su, vergi, personel giderleri ve işletme masraflarının satış fiyatını doğrudan etkilediğini belirten işletmeciler, özellikle büyükşehirlerde maliyetlerin her geçen gün arttığını ifade ediyor.

Bazı işletmeciler, çayın gerçek maliyetinin açıklanan rakamın üzerinde olduğunu dile getirirken, fiyatların belirlenmesinde en önemli unsurun işletmenin bulunduğu konum olduğunu söylüyor. Özellikle turistik ve yoğun bölgelerde yüksek kira bedellerinin fiyatlara yansıdığına dikkat çekiliyor.

VATANDAŞLAR FİYAT FARKINA TEPKİLİ

Vatandaşlar ise aynı ürünün farklı işletmelerde birkaç katı fiyata satılmasını eleştiriyor. Kimileri işletmelerin artan giderlerini haklı bulurken, kimileri ise çay gibi temel bir içecekte oluşan yüksek fiyat farklarının makul olmadığını düşünüyor. Bazı tüketiciler ise bu konuda belirli bir fiyat standardı oluşturulması gerektiğini savunuyor.