Öğrenci evlerinin kirası belli oldu! En pahalı ilçeler açıklandı

Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih heyecanı yerini barınma arayışına bıraktı. Eğitim hayatına farklı şehirlerde devam edecek binlerce öğrenci için kiralık ev piyasası yeniden hareketlenirken, özellikle büyükşehirlerde kira bedelleri bütçeleri zorlamaya devam ediyor.

TSKB Gayrimenkul Değerleme'nin, üç büyükşehir ile öğrenci nüfusunun yoğun olduğu illerde yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 konutları kapsayan araştırması, 2026 yılında öğrencilerin karşılaşacağı kira tablosunu ortaya koydu.

İSTANBUL'DA KİRALAR REKOR SEVİYEDE

İstanbul, üniversite adaylarının en fazla tercih ettiği şehirlerden biri olmayı sürdürürken, kiralık konut piyasasında da dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Araştırmaya göre 2024-2025 döneminde kira artış hızında görece bir yavaşlama görülmesine rağmen, 2025-2026 döneminde piyasada yeniden hızlanan bir yükseliş eğilimi öne çıktı. Bazı ilçelerde yıllık kira artışlarının yüzde 30 seviyesini aşması, öğrenci konutlarına olan talebin güçlü şekilde devam ettiğini gösterirken, son 3 yılda kira bedellerinde 3 kata varan artışlar kaydedildi.

İstanbul'da öğrencilerin yoğun olarak tercih ettiği 9 ilçe incelendiğinde en yüksek kira bedelinin 56 bin TL ile Beşiktaş ve Kadıköy'de olduğu görüldü. Bu ilçeleri 46 bin 500 TL ile Şişli, 44 bin TL ile Bakırköy, 43 bin TL ile Üsküdar, 40 bin 500 TL ile Maltepe, 37 bin 500 TL ile Kağıthane, 37 bin TL ile Kartal ve 30 bin TL ile Avcılar takip etti.

ANKARA'DA EN UYGUN SEÇENEK ETİMESGUT

Başkentte üniversite öğrencilerinin ağırlıklı olarak Bahçelievler, Beşevler, Emek, 100. Yıl, Cebeci, Kolej, Kurtuluş, Gazi, Beştepe, Yapracık, Turkuaz ve Yukarıyurtçu mahallelerini tercih ettiği belirtildi.

Son bir yılda kira artış hızında yavaşlama görülmesine rağmen, özellikle deprem sonrası yoğun göç alan Ankara'da kira seviyeleri öğrenciler açısından yüksek kalmayı sürdürüyor. En düşük ortalama kira bedeli 25 bin TL ile Etimesgut'ta bulunurken, Çankaya'da bu rakamın yaklaşık iki katına ulaştığı ifade edildi.

İZMİR'DE KİRALAR 28 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Sabah'ın haberine göre, İzmir'de 5 farklı bölgede yapılan incelemede yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin kira bedelleri 28 bin TL'den başlıyor.

Kentte en uygun kiralık seçenekler Buca'da yer alırken, ortalama kira bedelleri Konak/Üçyol'da 29 bin 500 TL, Çiğli'de 30 bin 500 TL, Balçova'da 36 bin TL ve Bornova'da 37 bin 500 TL olarak belirlendi. İzmir'de son bir yıldaki kira artışlarının ise yüzde 24-28 aralığında gerçekleştiği aktarıldı.

KİRA ARTIŞ HIZI 58 AYIN EN DÜŞÜK DÜZEYİNDE

Konut kiraları yüksek seviyesini korurken, birçok ilde artış hızının yavaşlamaya başladığına dikkat çekildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre haziran ayında yeni kiraya verilen konutlarda kira artışı nominal olarak yüzde 29.21 oldu. Böylece yıllık bazda son 58 ayın en düşük artış oranı kaydedildi.

Aynı dönemde reel gerileme yüzde 2.2 olarak hesaplandı. Aylık kira artışı yüzde 2.3 ile yılın en yüksek seviyesine ulaşsa da bu yükselişte mevsimsel etkilerin belirleyici olduğu belirtildi. Bu ay sözleşmesini yenileyen konut ve iş yeri kiracılarına ise TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre en fazla yüzde 32.03 oranında zam uygulandı. Böylece yeni kiracı kira endeksinin mevcut kira zam oranının altında kaldığı görüldü.

ORTALAMA KİRA BEDELİ 25 BİN 863 TL'YE ÇIKTI

2026 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama kira bedeli 25 bin 863 TL olarak hesaplandı. Aynı rakam 2025'in aynı döneminde 19 bin 119 TL, 2024 yılında ise 13 bin 456 TL seviyesindeydi.

İstanbul'da ortalama kira 44 bin 332 TL'ye yükselirken, bu rakam 2025'in ikinci çeyreğinde 30 bin 519 TL, 2024 yılında ise 20 bin 588 TL olarak kaydedildi. Böylece kentte son iki yıldaki kira artışı yüzde 115'i aştı.

Ankara'da yaklaşık 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 23 bin 921 TL'ye ulaştı. Bu tutar geçen yılın aynı döneminde 17 bin 871 TL, 2024 yılında ise 11 bin 537 TL olarak açıklanmıştı. İzmir'de ise ortalama kira bedeli 28 bin 540 TL'ye yükselirken, 2025'in ikinci çeyreğinde 21 bin 797 TL, 2024 yılında ise 15 bin 144 TL seviyesinde bulunuyordu.

ÖĞRENCİ ŞEHİRLERİNDE KİRALAR YÜKSELMEYİ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Eskişehir, Konya, Bursa, Kocaeli ve Kayseri gibi öğrenci yoğunluğu yüksek şehirlerde de kiralık konut piyasasında son üç yılda güçlü bir yükseliş yaşandığı belirtildi.

TSKB'nin araştırmasına göre 2023 yılında birçok şehirde yaklaşık 100 metrekare büyüklüğündeki 2+1 dairelerin ortalama kira bedelleri 7-11 TL bandında bulunurken, 2026 itibarıyla bu rakamlar 15 bin 500 TL'den başlayıp 28 bin 500 TL'ye kadar yükseldi.

Araştırmada en düşük kira bedellerinin Erzurum, Trabzon ve Kayseri'de olduğu, 14 il arasında kira bedeli 20 bin TL'nin altında kalan yalnızca bu üç ilin bulunduğu aktarıldı. Buna karşılık Antalya, Muğla ve Kocaeli ise öğrenci şehirleri arasında en yüksek kira bedellerine sahip iller olarak sıralandı. Araştırma, kira bedellerindeki yükselişin devam ettiğini ancak artış hızının önceki yıllara kıyasla yavaşladığını da ortaya koydu.