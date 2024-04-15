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Maliyeti daha düşük olduğu için yeni gözde haline geldi! Yurt dışından talep patlaması var: "Gelirlerimize katkı sağlıyor"

15.04.2024 10:58
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'Üzümün başkenti' Alaşehir'in yükselen yıldızı artık zeytin üretimi... Üzüm üretiminde maliyetlerin artmasının yanı sıra 'Mildiyö' hastalığı da çiftçileri dünyaca ünlü Sultaniye üzümüne alternatif aramaya itti. Son dönemde üzüm bağları sökülüp yerlerine maliyeti daha düşük olan zeytin fidanı dikiliyor. Üstelik son yıllarda ABD ve AB'den de zeytine talebin arttığı belirtildi.

Maliyeti daha düşük olduğu için yeni gözde haline geldi! Yurt dışından talep patlaması var: "Gelirlerimize katkı sağlıyor"

Alaşehir’de üzüm bağları sökülüp yerine zeytin dikilmeye başladı. Çiftçiler tüm dünyada sevilen Sultaniye üzümünün maliyeti nedeniyle zeytinden ekmek kazanmaya çalışıyor. Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Dündar Yalçın "Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize katkı sağlıyor. Zeytinciliğin Alaşehir’de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması, bizi sevindiriyor" diye konuştu.

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80 BİN DEKARA ULAŞTI

Üzümün başkenti olarak bilinen Alaşehir’de zeytin üretimi her geçen yıl artıyor. Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif ürün arayışı içinde olan Alaşehirli çiftçiler, son yıllarda zeytin üretimine yöneldi. Üzüme göre işçilik, zirai ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin daha düşük olması çiftçileri zeytine yönlendirdi. Maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle hızla artan zeytin üretimi alanı 80 bin dekara ulaştı.

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"HEM SOFRALIK HEM DE YAĞLIK OLARAK TARIM GELİRLERİMİZE KATKI SAĞLIYOR"

‘Tarımsal alanların her noktasında boş yer kalmasın’ parolasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Alaşehir, Sultaniye üzümün en çok üretiminin yapıldığı yerlerden biri. Üzüm ihracatında tek başına Manisa’nın yüzde 40’nı karşılayabilmektedir. Ancak son yıllarda üzüm üretiminde maliyetler çok arttı. Bölgemizde üzüme alternatif olarak, zeytin üretimi de hızla artmaya başladı. 80 bin dekarı aşan zeytin alanımız oluştu. Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize katkı sağlıyor. Zeytinciliğin Alaşehir’de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması, bizi sevindiriyor. Her sene zeytin dikim alanlarımız yüzde 10 civarında artış gösterirken, bu yıl bu rakam daha da artacaktır" dedi.

Gemlik Trilye zeytin fidanının Alaşehir’e çok iyi uyum sağladığını, 800 rakımda bile güzel sonuçlar alınabildiğini belirten Yalçın, bu çeşitle beraber, dölleyici aynı zamanda yemeklik çeşit olan ’Domat’, ’Kalamata’ cinsi gibi zeytin fidanlarına da talep çok fazla olduğunu kaydetti.

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"ÜZÜM ÜRETİCİLERİ DAHA AZ MALİYETLİ OLAN ZEYTİNE YÖNELDİ"

Bu yıl dünya çapında yaşanan ’Mildiyö’ hastalığının Alaşehir’de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Yalçın, "Birçok üreticimizin bağında yüzde 100’lere varan zarar meydana geldi. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağların bakımındaki zorluk ve maliyetlerinin artması, üzüm üreticilerini daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi. Özellikle bu yıl zeytin yağı fiyatlarının artması, zeytinin dane olarak yüksek fiyatlara satılması, zeytinin borlu suları sevmesi nedeniyle çiftçiler üzüm bağlarını sökerek, zeytin dikmeye başladı. Kurum olarak güvenli ve daha ekonomik zeytin fidanı temin ederek, çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu yıl güvenli ve sağlıklı yaklaşık 80 bin zeytin fidanını üreticilerimize ulaştırdık" dedi.

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AVRUPA VE ABD’DEN TALEPLER ARTTI

Son yıllarda bağcılıkta işçilik, gübre, zirai ilaç maliyetlerinin çok yükselmesinden dolayı zeytine doğru bir yönelim olduğunu ifade eden Yalçın, "Özellikle Gemlik, Trilye olarak hitap ettiğimiz çeşit öne çıktı. Gemlik çeşidimiz hem yağlık, hem de sofralık çeşit olmasından dolayı özellikle son yıllarda Avrupa ve Amerika’daki taleplerin yüksek seviyelerde olmasından dolayı ilaç, gübre, işçi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı bir nebzede üretici sağlıklı, rahat yapmak için zeytine yönelmiş. Son yıllarda kurumumuz öncülüğünde 1 ve 2 yaşında sağlıklı ve güvenli Gemlik türü zeytin fidanlarını üreticilerimize sunduk. 2024 sezonu için totalde 80 bin adet fidanı üreticilerimize temin ettik. Hem sofralık ve hem yağda üretici kazancı gördüğü zaman biraz da rahatımızı düşündüğümüz için bu yönde zeytine kayma oldu. Bu da devam edecektir. Ziraat odası olarak üretici ve tarım alanları olarak bir parolamız var ’Birim alandan daha çok kazanmak ve boş yer kalmasın’ parolasıyla bu yola çıktık. Alaşehir’de zeytin alanı her yıl varlığının yüzde 10 artarak devam etmektedir" şeklinde konuştu.

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"BAĞLARI SÖKEREK YERİNE FİDAN DİKİYORLAR"

Alaşehirli çiftçi Rasim Bahçalı ise "Üzüm bağına göre zeytinde işçilik ve ürün maliyeti daha az. Bu yüzden bazı üreticilerimiz bağları sökerek, yerine fidanları dikiyor. Bağların bakımları ve masrafları, işçiliği maliyetli geldiğinden bağları kazıp, yerine sofralık ve yağlık zeytin dikiyoruz" diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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